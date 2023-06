Aragonès veu “difícil” una llista única al Senat pel 23-J

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dissabte que veu “difícil” fer una llista conjunta entre partits independentistes i sobiranistes al Senat pel 23-J i ha insistit que el “més senzill” i “lògic” és tancar “acords programàtics”. De fet, el president del Govern preferiria un acord amb Trias, ja que ell mateix ha assegurat que “també hi ha diferències notables amb el projecte de Trias, però també algunes coincidències”, ha afegit. Preguntat per les negociacions a l’Ajuntament de Barcelona, el coordinador nacional d’ERC ha dit que la formació està “als antípodes” del projecte socialista de Jaume Collboni.

“Encara estem parlant, veurem en què acaba materialitzant-se aquest diàleg que han començat els partits”, ha dit Aragonès en una entrevista a El Suplement‘ de Catalunya Ràdio que ha remès l’ACN. Aragonès ha apostat per fórmules que “sense forçar excessivament res” permetin “construir propostes unitàries”. I és que, el president ha remarcat que si la negociació política amb els socialistes ha estat complexa, és “evident que amb un govern de PP i Vox les condicions encara seran més difícils”.

Pere Aragones durant un míting foto: Jordi Play

Les municipals, significatives pel Parlament

La recent victòria de Trias a l’Ajuntament de Barcelona ha estat una sorpresa pel Govern, però també la clau per obrir una nova línia de pactes. De fet, Aragonès ha dit que “ningú” plantejava les eleccions municipals com una “revàlida” de les del Parlament, però que en tot cas el resultat de la seva formació és un “estímul” per fer les coses millor. El president ha descartat fer canvis a l’Executiu, que ha defensat que està treballant bé. En tot cas, ha indicat que el partit ha fet confiança al candidat Ernest Maragall perquè “piloti les negociacions”. “La decisió que prenguin serà la millor per Barcelona i pel país”, ha remarcat. Preguntat pel 23-J, ha dit que el partit encara ha de decidir el candidat, però que Gabriel Rufián ha treballat “molt bé”.