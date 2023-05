Sumar i Podem tindran deu dies per pactar si s’uneixen per a les eleccions

La nova formació de la vicepresidenta del govern espanyol, Sumar, i Unides Podem tindran només deu dies per pactar si concorren a les eleccions al Congrés del pròxim 23 de juliol conjuntament. Aquest dimarts, quan la convocatòria sortirà publicada al Boletín Oficial del Estado (BOE), s’activarà el compte enrere perquè les dues formacions d’esquerra concorrin plegades a les eleccions convocades per sorpresa per Pedro Sánchez pel 23 de juliol. La decisió inesperada de Sánchez, per tant, obligarà Yolanda Díaz a accelerar la negociació amb Podem per agrupar-se en una mateixa llista i no fragmentar el vot d’esquerres.

Segons estableix l’article 44 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), els partits i federacions que facin un pacte de coalició per anar plegats als comicis hauran de comunicar-ho a la Junta Electoral competent “en els deu dies següents a la convocatòria”. Per tant, el pròxim 9 de juny acabarà el termini per a Sumar i Podem. En la comunicació, si es produeix, els dos partits hauran de fer constar “la denominació de la coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció o coordinació”.

Yolanda Díaz durant l’acte a Barcelona per presentar la seva nova formació / Kike rincón – Europa Press

Iglesias demana una llista unitària

L’ex líder de Podem, Pablo Iglesias, ha demanat unitat a la seva formació i Sumar perquè el “pèssim” resultat ha evidenciat les “conseqüències dramàtiques” de presentar-se dividits a les eleccions. “El nostre resultat ha estat un desastre, pèssim, s’ha de dir amb claredat”, ha dit en declaracions a RAC1 on també ha demanat “humilitat” per assumir la responsabilitat de la derrota a les urnes. Iglesias creu que la divisió de l’esquerra a les urnes és “tràgica”, especialment en unes eleccions com les d’aquest juliol, que són “extremadament difícils”.