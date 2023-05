Podem proposarà reformar el Codi Penal per perseguir empreses com Desokupa

Unides Podem ha posat una diana a Desokupa i ha anunciat que, aquest dijous, registraran al Congrés dels Diputats una proposició de llei de reforma del Codi Penal que té com a finalitat perseguir empreses com la polèmica de Daniel Esteve. Ho ha confirmat aquest dimecres a la tarda la líder de la formació lila, Ione Belarra, en un acte electoral a Alacant, des d’on ha avisat que aquesta mena de companyies “són un problema democràtic greu. La llavor d’un comandament parapolicial”. L’ACN recull que la també ministra de Drets Socials ha promès que Podem “no permetrà que hi hagi gent que es lucri estenent l’odi al vulnerable i l’aporofòbia”. Aquesta modificació de la llei, segons han detallat fonts del partit de Belarra, permetria dissoldre l’organització líder en desallotjaments i imposar penes de fins a quatre anys de presó als seus membres.

Desokupa és una empresa activa des del 2016 amb molta repercussió a tot l’Estat espanyol que s’autopromociona com “la millor opció” contra les ocupacions. Tot i que es descriuen a ells mateixos com una companyia “especialista” en la recuperació d’habitatge a través de la “mediació” amb els “okupes, inquilins, precaris, comunitats de veïns i pisos compartits”; també se’ls coneix pel seu historial d’actuacions violentes i pels vincles dels seus membres amb l’extremadreta.

Perseguir empreses que “assetgin” persones en situació de vulnerabilitat

La proposta que Podem portarà aquest dijous a la cambra baixa inclou la creació d’un nou tipus per perseguir expressament les persones i empreses que “mogudes per l’ànim de lucre assetgin, discriminin o intimidin persones en situació de vulnerabilitat”. En concret, la reforma del Codi Penal planteja modificar els articles 510, 510 bis i 515 del Codi Penal amb multa de sis a dotze mesos i presó d’un a quatre anys per aquestes conductes. També s’establiria la dissolució de les empreses responsables i es bloquejaria el seu accés a internet.

D’aquesta manera, les societats amb ànim de lucre que “fomentin, promoguin o incitin a o indirectament a l’odi, hostilitat, discriminació o violència” contra persones vulnerables econòmicament o socialment passarien a considerar-se il·lícites.

Desokupa respon: “Pallassa”

Daniel Esteve ha reaccionat a l’anunci de Belarra a través del perfil de Desokupa a Instagram. Entre emoticones de riure i rates, carrega contra la ministra de Drets Socials i li assegura que “no hi ha ous”. L’insta a “deixar de fer campanya amb la seva empresa i centrar-se en el seu partit, que els queden dos telediaris”. En la publicació, Esteve acaba amb un: “Pallassa, prou tens en deixar anar violadors al carrer!”.