Rufián opta per “apujar el preu” d’un possible pacte amb Pedro Sánchez

El portaveu d’ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, ha avisat aquest dilluns que la seva formació haurà d'”apujar el preu” d’un hipotètic pacte per a facilitar la investidura del socialista Pedro Sánchez després de les generals del 23 de juliol, un acord, en el qual, al seu judici, hauria d’implicar-se tot l’independentisme i que ha definit en dues paraules: “Catalunya o Vox”.

Demana una estratègia compartida amb l’independentisme

Rufián ha utilitzat el seu compte de Twitter per a desgranar aquesta estratègia compartida que propugna de cara als comicis legislatius i ha començat alertant de la possibilitat d’una gran coalició. “Votar a Sánchez per a així frenar a Vox, és oblidar que si pot triarà al PP, com ja va triar a Ciutadans”, ha escrit en el seu primer missatge.

Des del seu punt de vista, “la clau no és que el PSOE tingui força per a frenar el que té a la seva dreta”, sinó que aquesta resideix en el fet que “ERC i Bildu la tinguin per a obligar-lo a pactar amb el que té a la seva esquerra”. Aquestes dues formacions es van abstenir en 2020 per a facilitar la investidura de l’ara president del Govern.

Més exigència

Però, si hi ha oportunitat d’intentar reeditar un acord després de les generals, Rufián té clar que hauran de ser més exigents. “Si fa quatre anys el preu de la investidura va ser la creació d’un espai de negociació –en referència a l’anomenada taula de diàleg sobre Catalunya–, avui aquest preu ha de pujar”, ha advertit.

A més, el portaveu d’ERC afegeix que “ha de ser un preu compartit i defensat per totes les forces polítiques independentistes”. “Un preu que li digui a Sánchez: Catalunya o VOX”, rebla, incidint en què votar a ERC “significa frenar al feixisme, exigir al progressisme i fer avançar a l’independentisme”.