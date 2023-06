Catalunya, referent internacional en la lluita contra el Parkinson

El Parkinson és una de les malalties amb més incidència al món occidental i, de fet, és també una de les que augmenta més ràpidament. Segons l’Organització Mundial de la Salut, en els últims 25 anys s’ha duplicat la xifra d’afectats i s’espera que es tripliqui en els pròxims 30. En aquest marc, combatre el Parkinson amb recerca i nous tractaments s’ha convertit en una prioritat i Catalunya s’està convertint en un referent en la investigació contra aquesta patologia neurològica.

En les pròximes setmanes, Catalunya serà el centre internacional en recerca i difusió d’aquesta malaltia i acollirà tres importants esdeveniments. Primerament, el Congrés Internacional de Parkinson, que se celebrarà del 4 al 7 de juliol i que congregarà els neuròlegs més prestigiosos de tot el món, a banda d’una representació d’afectats per la malaltia. Només un dia després, el 8 de juliol, l’HeBA Meeting (per les sigles de Healthy Brain Aging, en anglès), reunirà els investigadors amb més expertesa en aquest àmbit per situar Catalunya en el mapa de l’avantguarda en recerca sobre el Parkinson. A banda, l’Associació Catalana pel Parkinson, que fa accions de caràcter internacional, organitzarà diversos esdeveniments esportius per aconseguir el finançament necessari per trobar una cura a una patologia que cada vegada afecta més gent a causa de l’envelliment de la població.

“Som rellevants per la tradició en recerca sobre Parkinson i Alzheimer”

El director de la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment de l’Hospital Clínic, Eduard Tolosa, explica en declaracions a El Món que Catalunya té una gran tradició en recerca sobre el Parkinson i això és el que ha fet que s’esculli la ciutat com a referent en la investigació contra aquesta malaltia. “Sempre hem estat rellevants en aquest aspecte. L’any 2000 ja vam acollir un congrés molt important i enguany hem tornat a postular per celebrar-lo aquí, on hi ha una gran tradició de recerca productiva”, explica Tolosa.

El doctor, que compta amb més de quaranta anys d’experiència, apunta que actualment els esforços s’estan centrant a trobar una estratègia que freni, aturi o eviti l’aparició de la malaltia. “Ens hem de concentrar en la fase més inicial de la malaltia i buscar indicadors que ens mostrin que està a punt de començar. El diagnòstic preclínic és clau per poder avançar en la prevenció del Parkinson”, assenyala el doctor.

Un pacient rep un tractament pioner per tractar el Parkinson a l’Hospital Germans Trias, un dels centres catalans de referència en aquesta malaltia / HGT

Tolosa reclama més finançament per investigar malalties que afecten un gran percentatge de la població. “La recerca avança només quan hi ha diners. Manquen molts recursos, fins i tot d’espai”, lamenta. La manca de recursos públics és el que ha portat l’Hospital Clínic a demanar finançament a la fundació americana Michael J. Fox, que els l’ha concedit per poder dur a terme un estudi que té per objectiu “detectar subjectes que estan en risc de poder desenvolupar la malaltia”.

Un estudi català i pioner per identificar les persones amb risc de Parkinson

L’Hospital Clínic ha engegat aquest estudi pioner per identificar les persones amb risc de patir Parkinson abans que la malaltia els hagi provocat un dany irreversible al cervell. De la mà de la Fundació Michael J. Fox i les universitats de Luxemburg, Kassel i Innsbruck, el Clínic pretén aconseguir informació de 10.000 persones d’entre 50 i 80 que no tinguin problemes neurològics. Es tracta de l’enquesta més gran mai feta sobre el Parkinson a l’estat espanyol i s’espera arribar a fins a les 40.000 respostes a Europa.

Tolosa assegura que aquest estudi és “molt important” perquè permetrà fer un diagnòstic precoç i preclínic. “Necessitem voluntaris que hi participin, perquè ens ajudaran moltíssim i només els prendrà vint minuts de la seva vida”, assegura el doctor. Amb aquesta enquesta, basada en un formulari amb preguntes sobre factors que es creu que estan associats a un major risc de tenir Parkinson, es busca identificar com més aviat millor les persones que tenen més risc de patir aquesta malaltia. En la segona part de l’estudi, es convidarà alguns dels participants a l’Hospital Clínic, on se’ls farà un examen més detallat per obtenir respostes precises sobre els factors de risc d’aquesta malaltia. L’estudi podria ajudar a descobrir qui la pateix -o contrau segons el factor de risc que estigui implicat-, qui no i per quins motius.

L’estudi, anomenat HeBa per les sigles de Healthy Brain Aging, està dirigit per la doctora Maria José Martí i pel mateix Eduard Tolosa, ambdós de la unitat específica de Parkinson que té el Clínic. La neuròloga Alícia Garrido també forma part dels investigadors que analitzaran aquestes respostes. Un dels objectius secundaris és avaluar si aquest tipus d’enquestes són bones eines de detecció precoç de malalties neurològiques.

Una persona ajuda una dona amb Parkinson / EP

Avaluar els factors de risc per trobar una cura al Parkinson

Els investigadors del Clínic insisteixen que l’objectiu principal en la investigació del Parkinson és trobar un tractament que curi o, si més no, ajudi a aturar la progressió de la malaltia. Actualment, el diagnòstic se sol produir quan ja hi ha un dany irreversible al cervell i les neurones ja s’han vist afectades, de forma que els pacients estan en una fase on la degeneració ja és molt gran. Amb una prova per detectar una proteïna que es pot trobar al líquid cefalorraquidi, la pell i la saliva, es pot identificar la malaltia d’una forma ràpida un cop el pacient té símptomes, però la recerca continua orientada a descobrir els factors de risc que porten a desenvolupar Parkinson per evitar la seva aparició.

La pèrdua de neurones provocada per la malaltia –entre el 50 i el 70% de les cèl·lules que produeixen dopamina– comença molts anys abans que el Parkinson es manifesti amb la tremolor i la lentitud de moviments. De fet, els estudis realitzats fins ara apunten que els problemes com l’ansietat, la depressió, la falta de memòria, els canvis de personalitat, els trastorns del son, el restrenyiment o els trastorns olfactius apareixen 20 anys abans del diagnòstic.

El finançament per continuar fent recerca al respecte és clau en la lluita contra el Parkinson, ja que per ara no es coneixen bé els factors de risc de la malaltia. Sí que se sap, per exemple, que les persones amb pèrdua d’olfacte o amb un familiar amb Parkinson tenen més possibilitats de patir-la. Identificar els factors de risc, cosa que podria passar amb aquest estudi del Clínic, permetria diagnosticar la malaltia abans que es produeixi el deteriorament.

Els símptomes del Parkinson

Al contrari del que se sol pensar, els símptomes del Parkinson no són només el tremolor característic i la dificultat de moviment. De fet, tot i que aquests són els més habituals, hi ha pacients amb Parkinson que no els presenten. Altres símptomes que afecten els pacients són la depressió -un 40% dels pacients la pateix-, l’ansietat, els problemes cognitius, els trastorns del son, el dolor, l’estrenyiment, els problemes de deglució i de la funció genitourinària i les fluctuacions motores, que apareixen entre cinc i deu anys després del diagnòstic.