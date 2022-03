Arriba a Catalunya un tractament per al Parkinson que no requereix ingrés

L’Hospital Germans Trias ja compta, des d’aquest dijous, amb una tecnologia pionera per al tractament del Parkinson i la tremolor essencial de forma no invasiva i sense necessitat d’ingrés. Aquest dijous el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha inaugurat aquest nou equipament, una “fita” per al país, que permet realitzar un procediment innovador que està basat en l’aplicació d’ultrasons focalitzats d’alta intensitat (HIFU) que, guiats per ressonància magnètica al cervell. Aquestes ones acústiques actuen sobre les neurones que causen la tremolor i les lesionen mitjançant l’ablació tèrmica. Mentre dura el procediment hi ha un monitoratge continu en temps real que fa possible corroborar l’eficàcia del tractament i veure ràpidament els efectes adversos que podria estar patint el pacient.

Xavier Trias, president del Consell d’Administració de l’Institut Català de la Salut, ha celebrat l’arribada d’aquest tractament a un hospital públic de Catalunya “com a pacient”. “Des dels 17 anys tinc tremolor, i fins ara només havia pogut anar a la privada”, ha explicat abans d’afegir que aquest tractament és “màgia” i li ha canviat la vida. Trias ha explicat la seva experiència en rebre el tractament i ha assegurat que ha d’estar al “catàleg” del sistema sanitari públic. “Això no és estètica, això canvia la vida. A la meva edat, fa dos anys que m’ha canviat la vida”, ha assegurat. Trias encara té tremolor a la mà esquerra, però ha assenyalat que va optar per no aplicar-se el tractament en aquesta mà “fins que estigués disponible a la pública”.

Per la seva banda, el conseller de Salut ha xifrat en cinc milions d’euros la compra d’aquest tractament per a l’Hospital Germans Trias. Cada procediment té un cost de tretze mil euros i està previst que dos-centes persones se’n beneficiïn cada any. “Quan m’ho van explicar veia que això realment era una innovació que s’havia d’incorporar”, ha explicat. L’equipament, ha dit, és “de país” i l’ha reivindicat com una innovació “clau” per millorar la qualitat de vida de moltes persones, vinguin d’on vinguin.

Professionals del servei de neurocirurgia avaluen un pacient candidat a aquest tractament / HGT

Pacients sense alternativa terapèutica

Més de 68.000 persones pateixen tremolor essencial a Catalunya, i 37.378 pateixen Parkinson. El Director General de Neurociències, Antoni Dávalos, ha celebrat que diversos hospitals catalans s’hagin interessat per aquest tractament recentment, i ha pronosticat que caldran més unitats a altres centres del servei de salut, ja que fins a 8.000 catalans es podran beneficiar d’aquest programa. Fins ara, els pacients amb tremolor o Parkinson que no responien a tractament farmacològics havien de sotmetre’s a cirurgia per la implantació d’elèctrodes al cervell. Molts d’ells no podien accedir ni a això, ja que es rebutjava aquest tractament invasiu pels possibles efectes secundaris. Ara, amb l’HIFU aquests pacients tindran l’oportunitat de curar-se.

Aquest equipament està situat a la planta baixa de l’hospital, a la part de Radiodiagnòstic, i el tractament es realitza els dijous, tot i que està previst que es faci dos dies a la setmana en un futur proper. Els professionals especialitzats en trastorns del moviment dels serveis de neurologia i neurocirurgia, així com els tècnics de radiodiagnòstic, han rebut una formació especial durant tot el mes de gener del 2022. De fet, aquest tractament es va estrenar a Catalunya el dia 3 de febrer de 2022. El resultat va ser “molt satisfactori” i al pacient li va desaparéixer la tremolor que patia. Des de llavors, s’ha tractat quatre pacients més amb aquest procediment, tots ells amb tremolor essencial.

El funcionament d’aquesta tecnologia

El primer que fa el servei de neurologia abans de començar el tractament és realitzar un TAC per valorar si el pacient pot ser candidat a aquest procediment. Un cop es valoren els beneficis d’aquest tractament per cada pacient es procedeix a realitzar el procediment. Primerament es rasura el cap del pacient i es col·loca el casc que emetrà els ultrasons. Posteriorment s’identifica el punt on s’aplicarà el tractament mitjançant una ressonància magnètica i es fa la primera sonificació per verificar que disminueix la tremolor. Només s’aplica a una mà perquè no es produeixin efectes secundaris.

Un cop fetes totes aquestes validacions, s’aplica el tractament. El casc emet 1.024 feixos d’ultrasons que eliminen la tremolor involuntària. Després d’acabar el tractament, es fa una ressonància magnètica per avaluar l’eficàcia del procediment i el pacient es queda en observació unes hores. Després és donat d’alta el mateix dia, el que fa que aquest tractament sigui innovador i no invasiu.