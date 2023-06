Les normes d”Eufòria’ per a la final

Emoció màxima de cara a la final d’Eufòria, l’exitós talent show de TV3, que se celebra divendres a la nit. Després d’una segona semifinal molt disputada, en què va quedar eliminada la Sofia, una de les favorites, tres concursants s’enfronten en una final estrictament femenina: l’Alèxia, la Jim i la Carla hi competiran i el públic haurà de decidir quina de les tres guanya. Per garantir la igualtat de condicions entre les tres finalistes, la direcció del programa de la cadena de televisió pública catalana ha fixat unes regles del joc molt concretes.

Segons ha explicat un dels coaches d’Eufòria, Daniel Anglès, en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, les tres concursants que arriben a l’última gala cantaran dues cançons en solitari cadascuna, una amb coreografia i una altra sense ball, i una en català i l’altra en una altra llengua. Les condicions objectives, per tant, estan pensades per no donar avantatges de partida a cap de les tres joves artistes i que totes tres tinguin les mateixes oportunitats de convèncer el públic.

Molts espectadors ja tenen la seva favorita

Tanmateix, el mateix Anglès ha expressat els seus dubtes sobre si aquesta voluntat d’equanimitat per part del programa tindrà efecte. “La majoria de gent amb qui he parlat i els he preguntat si votaran en funció de les actuacions de la final o amb l’opinió que ja tenen formada sobre cada artista m’han confessat que ja tenen la decisió presa”, ha admès. El mateix Anglès ha subratllat que el nivell de la final d’aquest any és molt alt, cosa que fa que els espectadors, després de les dotze gales que ja s’han vist, ja tinguin la seva favorita entre les finalistes. Una altra cosa és si, a més a més, tenien algun favorit entre els concursants que han marxat. “El nivell d’aquesta temporada d’Eufòria es veu ja molt mirant els artistes que han marxat”, ha advertit.

‘És superfort’, la cançó amb què es va divertir la Sofia

De fet, una de les que es donaven com a favorites des de feia diverses gales era la Sofia, que va ser eliminada de manera inesperada la setmana passada. Setmanes enrere, havia caigut l’Elena, una expulsió també molt lamentada. En l’entrevista de Catalunya Ràdio en què participava Daniel Anglès, de fet, també hi eren la Sofia i el Tomàs, els dos eliminats de la setmana passada. La conductora del programa, Laura Rosel, no ha amagat que ella mateixa considerava la Sofia la favorita en aquest tram final de la temporada, i així mateix li ha dit a la jove artista en antena. Ella, però, ha repetit amb insistència que se sent “molt agraïda” per l’experiència que ha viscut i que divendres, en el seu comiat, es va sentir “molt abraçada” i que després ha rebut molts missatges de suport.

La Sofia, interpretant ‘És superfort’ a ‘Eufòria’

Com a anècdota, la Sofia ha explicat que es va divertir especialment en la gala que va haver de cantar És superfort, el famós hit de Josmar, que sempre ha tingut un punt de paròdia. “Quan es va saber que havia de cantar aquesta cançó, que jo ni tan sols coneixia, molta gent m’escrivia dient que ho sentien, perquè creien que m’eliminarien amb aquella peça. Però jo vaig decidir assumir-la i m’ho vaig passar molt bé”, ha recordat.