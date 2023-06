La irònica reacció de les xarxes a l’expulsió de la Sofia a ‘Eufòria’

La gala d’Eufòria d’aquest divendres va deixar uns quants moments inesperats. Tot i això, el que sense cap mena de dubte va deixar a presentadors, concursants i jutges bocabadats va ser la decisió del públic d’expulsar a la Sofia, una de les preferides per guanyar el programa. Després d’aquesta decisió, les xarxes s’han encès amb missatges d’indignació, una situació molt irònica, tenint en compte que era la mateixa audiència la que havia de votar els expulsats. No obstant això, la gala del divendres va ser un altre èxit abismal i Eufòria continua sent líder de la seva franja horària amb una audiència acumulada de 689.000 espectadors.

Al principi de la nit, la Sofia va destacar -com sempre- per la seva actuació. La seva interpretació a la primera ronda de Perra, de Rigoberta Bandini va provocar que el mateix jurat no pogués dir res més que paraules d’amor cap a la concursant. De fet, no hi va haver cap dubte que amb aquella actuació, passaria a la final. Tot i això, la segona ronda va ser decisiva per l’expulsió de l’artista. Va interpretar un tema de la mítica Madonna, Like a prayer, que també va deixar bocabadats als jutges. Sembla, però, que no va causar el mateix efecte en el públic, que a l’hora de votar la va deixar fora de la final.

Una allau de comentaris en contra

Irònicament, les xarxes van saltar en contra d’aquesta decisió gairebé de manera immediata, tot i que eren els mateixos usuaris els que havien votat la sortida de la Sofia. Precisament ella fou la que va portar millor aquesta decisió i amb elegància va donar les gràcies i va tornar a interpretar el tema de Bandini, per treure tot el seu potencial sobre l’escenari un cop més. Mentrestant, Twitter es va inflar de missatges positius cap a ella, dient-li que era una “artista” o que “arribaria lluny”.

Us comunico que no miraré la final d’Eufòria. Les dones amb personalitat , caràcter i talent molesten. La Sofía, farà carrera. Dubto que la resta, també. #EuforiaTV3 ERROR GRAN el seu comiat. — Estel Solé (@EstelSole) June 2, 2023

estic en shock amb les votacions d'eufòria, no m'esperava gens q marxes la Sofia — aroaamorenoo (@aroaamorenoo) June 2, 2023

Fins i tot l’exconcursant d’Operación Triumfo, Beth Rodergas, va piular a favor de la cantant i en contra d’aquesta decisió. Ella mateixa se sorprenia que l’audiència hagués decidit fer fora a “l’artista amb majúscules”, va dir textualment en el seu compte personal. Així doncs, Sofia s’acomiada d’aquesta edició a les portes de la final, però deixa emmarcats a la memòria grans moments, com per exemple la seva interpretació d’És súper fort, de Josmar o la increïble caracterització amb BodyPaint que va vestir mentre cantava Eloise, de Tino Casal.