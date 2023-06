Expulsió inesperada i final femenina a ‘Eufòria’

El tram final d’Eufòria està ple de sorpreses que han deixat el públic bocabadat. La penúltima gala del programa estrella dels divendres a la nit, ha acabat amb dos expulsats i tres finalistes. Amb un rècord de votacions, aquesta vegada ha estat el públic l’únic encarregat de dir qui havia de ser expulsat. D’aquesta manera, tant el jurat com el VAR musical han adornat una gala que ha acabat amb el pas pel programa del Tomás i la Sofia, mentre la Jim, la Carla i la ja finalista Alèxia, s’han convertit en les tres finalistes. Amb un dels repertoris musicals més variats de l’edició i la sorpresa dels mateixos votants en veure els resultats i les expulsions, Eufòria torna a ser líder de la seva franja horària.

Els semifinalistes del programa han demostrat el perquè han arribat fins a pràcticament el final de l’edició, ja que s’ha pogut veure una certa evolució en les seves actuacions, així com la seva seguretat a l’escenari també ha millorat. No obstant això, com sempre, hi ha preferits. Precisament de la connexió amb el públic anava la penúltima gala, on ni els jutges, ni els coaches, ni el VAR musical tenien res a dir, més que alguns apunts per fer millorar els concursants. El poder ahir a la nit va ser del públic i aquests van prendre una decisió que va deixar sorprès a tothom. En la primera ronda d’actuacions, el Tomás va ser expulsat després de la seva interpretació de la cançó Radioactive d’Imagine Dragons. Tot i endur-se els elogis del jurat, el concursant no va poder competir amb les seves companyes i amb només el 15% dels vots va ser eliminat.

Amb les emocions a flor de pell, les noies van haver de tornar a actuar per guanyar-se la seva posició com a finalistes o bé, marxar cap a casa com el Tomás. Mentre l’Alèxia mirava i el Tomás cantava la seva última cançó per acomiadar-se -l’emotiva Qualsevol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa- la Jim, la Sofia i la Carla es preparaven per a la que podria ser la seva última actuació com a concursants d’Eufòria. Ningú estava preparat, però, pel que va passar. De fet, la sorpresa del públic en veure la Sofia eliminada amb el 27% dels vots va ser fins i tot còmica, tenint en compte que van ser els mateixos espectadors qui la van fer fora. Una de les favorites per guanyar la segona edició d’Eufòria va marxar entre les abraçades i les cares de sorpresa dels jutges, que no es podien creure la situació. Les grans actuacions de la concursant, que va cantar Perra, de Rigoberta Bandini i Like a Prayer de Madonna, no van poder salvar-la de l’expulsió.

Així doncs, la final d’Eufòria serà femenina. La setmana que ve, la Jim, l’Alèxia i la Carla competiran per aconseguir guanyar la segona edició del que ja és un dels programes musicals més famosos de la història de TV3. Si bé és cert que les tres concursants tenen tres registres molt diferents, sembla que serà una gala final que no decebrà, ja que segons explicaven ahir els jutges del programa, les tres finalistes han evolucionat moltíssim.

Una gran família de concursants

Si bé és cert que el programa és una competició, en cap cas s’ha vist els concursants jugar-se males passades, de fet, tots han coincidit en assegurar que són com una gran família. La nit de la penúltima gala ha estat no només emotiva per la sortida dels dos últims concursants, sinó perquè hi ha hagut espai per ensenyar les paraules d’amor amb les quals es descriuen uns als altres. Marta Torné era l’encarregada d’anar assenyalant els clips on, entre somriures i llàgrimes, els concursants repassaven les seves primeres sensacions i les finals amb els seus companys.

Actuacions potents a ‘Eufòria’ – TV3

Aquestes petites pauses i les llargues explicacions i conclusions de jutges, coaches i els mateixos concursants van fer -com ja és habitual- que la gala anés amb el temps just. Precisament, això va provocar que l’última votació fos desvelada de manera invertida, és a dir, primer es va expulsar la Sofia i no es van revelar a qui pertanyien els altres dos percentatges, per tant, la Jim i la Carla es van classificar sense saber qui havia guanyat més vots. No obstant a això, la gala no només va ser una de les més vistes, sinó que va aconseguir un rècord de votacions. Torné i Miki Núñez anunciaven cridant al final del programa que havien superat el rècord històric d’Eufòria, amb un total de 230.000 vots, quan en la final de l’any passat, havien arribat a poc més de 100.000.

La pamela, tendència a Twitter

Com sempre, la gala va estar plena de moments d’humor i somriures. De fet, aquesta és la feina que més fa destacar el cantant Miki Núñez, co-presentador i humorista sense dedicar-s’hi. Però, la nit d’ahir, totes les bromes se les va emportar un altre de les estrelles del programa. Albert Sala, el coreògraf del programa, ha estat criticat per ser prepotent o parlar massa en anglès, i sobretot, per la seva vestimenta. El programa d’ahir, la primera aparició del coach per la pantalla, va fer somriure a gran part de l’audiència, però també a Marta Torné, que no va poder callar i va evidenciar la gran pamela que portava Sala, la qual li tapava mitja cara. Com si els hagués invocat la presentadora, Twitter es va omplir d’imatges còmiques comparant el coach amb diferents personatges o moments divertits.

Amb tot, doncs, Eufòria arriba al final de la seva segona edició. La setmana que ve serà l’última vegada que veurem els concursants pujar a l’escenari i una de les veus femenines que s’ha classificat es coronarà com la guanyadora de l’edició.