Primera entrevista de la Paula després de l’expulsió injusta d’Eufòria

La Paula ha estat l’expulsada d’Eufòria d’aquesta setmana. La decisió ha fet córrer rius de tinta perquè els teleespectadors no han vist just que fos ella l’eliminada, tenint en compte que la seva va ser una bona actuació. El jurat va veure’s una mica forçat a nominar-la perquè, a aquelles alçades de programa, només tenia una concursant a la zona de perill i va ser molt evident que la castigaven per això. No van saber donar-li arguments contundents que expliquessin per què i això va generar una allau d’indignació a Twitter.

El Planta Baixa ha pogut comptar amb la presència de la jove cantant, que no ha volgut criticar molt el jurat. Això sí, ha reconegut que hagués preferit que li fossin sincers: “He tornat a veure la meva actuació, sí. A veure, l’opinió del jurat… jo hauria preferit que m’haguessin dit que no els agradava, simplement, i no que diguessin que m’enviaven a la zona de perill per la dicció. Jo m’he quedat amb moltes ganes de més perquè primer vaig fer unes actuacions d’un estil de més lluïment vocal i em va agradar poder fer aquesta actuació tan diferent, una Paula més canyera“.

Tot i això, diu que ho ha pogut pair bé i que ha gaudit molt d’aquesta segona oportunitat al concurs després de la repesca: “Estic molt bé i ho tinc paït. Vaig marxar a la primera gala, així que havia fet el procés de digerir ser expulsada. La sorpresa va ser tornar-hi i fer-ho m’ha permès viure una mica més tranquil·la i agraïda el que és el concurs. He passat un cap de setmana de desconnexió. Em quedo molt satisfeta del meu pas pel programa perquè he fet les dues versions de la Paula, la Céline Dion i l’altra Paula de Zoo. M’hauria encantat fer més, però he ensenyat dues coses molt potents”.

La Paula valora la seva actuació a Eufòria | TV3

Ara diu que aprofitarà l’aturada que ha fet en la seva carrera com a tècnica d’il·luminació i fotografia per treure música pròpia, la que deixa caure que serà d’estil pop: “M’agraden els estils de dives com Devi Lovato o Jessie J”.

La professora d’interpretació i la Beth d’OT lamenten l’expulsió de la Paula

La Paula Malia, coach d’interpretació d’Eufòria, ha reconegut a El matí de Catalunya Ràdio que trobarà a faltar la Paula i que li sap greu que l’hagin expulsat quan encara podia donar molt més en el concurs: “La seva va ser una bona actuació, però cada cop és més difícil i hi ha una mecànica que fa que s’hagi d’expulsar algú. A mi em sap greu que hagi marxat i ara que encarem la nova setmana, la trobarem a faltar perquè per mi és una tia molt potent i una veu virtuosíssima i em sap greu que l’hàgim pogut veure tan poc“.

🔊 "Em sap greu l'eliminació de la Paula. Pensàvem que la farien favorita", assegura @paula_malia_, coach d'interpretació d'@EuforiaTV3 https://t.co/tZ2iB6mA2z pic.twitter.com/gaXdbgbdXI — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) May 22, 2023

Més contundent ha estat la Beth d’OT, que va escriure un missatge a Twitter durant la gala en què deia que la de la Paula havia estat “la millor actuació de la nit”. En una intervenció al Tot es mou de TV3, la cantant de Dime ha insistit en què la seva nominació va ser injusta: “Em vaig indignar molt perquè per mi va ser la millor actuació de la nit, i que sigui la persona que se’n va, em va fer molta ràbia. Crec, i aquesta és la meva opinió, que el problema està en la mecànica. El jurat hauria de veure totes les actuacions i nominar després, ja que si no hi ha un punt de desavantatge, perquè depèn de l’ordre que et toqui actuar, ja surts perjudicat. Si no han nominat a ningú i actues l’últim, doncs t’han de nominar. I jo crec que va passar una mica això”.

La Beth d’OT ha opinat sobre l’expulsió de la Paula | TV3

Unes opinions contràries a la seva expulsió que s’han repetit a les xarxes socials amb insistència. Això no farà que la repesquin, però almenys deixa constància que els fans del programa haurien preferit que el jurat actués d’una altra manera.