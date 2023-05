Primera entrevista de Paula después de la expulsión injusta de ‘Eufòria’

La Paula ha sido la expulsada de Eufòria de esta semana. La decisión ha hecho correr ríos de tinta porque los telespectadores no han visto justo que fuera ella la eliminada, teniendo en cuenta que la suya fue una buena actuación. El jurado se vio un poco forzado a nominarla porque, a aquellas alturas de programa, solo tenían una concursante en la zona de peligro y fue muy evidente que la castigaban por eso. No supieron darle argumentos contundentes que explicaran por qué y esto generó una avalancha de indignación en Twitter.

El Planta Baixa ha podido contar con la presencia de la joven cantante, que no ha querido criticar mucho al jurado. Eso sí, ha reconocido que hubiera preferido que le fueran sinceros: «He vuelto a ver mi actuación, sí. A ver, la opinión del jurado… yo habría preferido que me hubieran dicho que no les gustaba, simplemente, y no que dijeran que me enviaban a la zona de peligro por la dicción. Yo me he quedado con muchas ganas de más porque primero hice unas actuaciones de un estilo de más lucimiento vocal y me gustó poder hacer esta actuación tan diferente, una Paula más cañera «.

Aun así, dice que lo ha podido digerir bien y que ha disfrutado mucho de esta segunda oportunidad en el concurso después de la repesca: «Estoy muy bien. Me fui en la primera gala, así que había hecho el proceso de digerir ser expulsada. La sorpresa fue volver y hacerlo me ha permitido vivir algo más tranquila y agradecida con lo que es el concurso. He pasado un fin de semana de desconexión. Me quedo muy satisfecha de mi paso por el programa porque he hecho las dos versiones de Paula, como Céline Dion y como Paula de Zoo. Me habría encantado hacer más, pero he enseñado dos cosas muy potentes».

Paula valora su actuación en Eufòria | TV3

Ahora dice que aprovechará la parada que ha hecho en su carrera como técnica de iluminación y fotografía para sacar música propia, la que deja caer que será de estilo pop: «Me gustan los estilos de divas como Devi Lovato o Jessie J».

La profesora de interpretación y Beth de OT lamentan la expulsión de Paula

Paula Malia, coach de interpretación de Eufòria , ha reconocido en El matí de Catalunya Ràdio que echará de menos a Paula y que le sabe mal que le hayan expulsado cuando todavía podía dar mucho más en el concurso: «La suya fue una buena actuación, pero cada vez es más difícil y hay una mecánica que hace que se tenga que expulsar alguien. A mí me sabe mal que se haya marchado y ahora que encaramos la nueva semana, la echaremos de menos porque por mí es una tía muy potente y una voz virtuosísima y me sabe mal que le hayamos podido ver tan poco«.

🔊 "Em sap greu l'eliminació de la Paula. Pensàvem que la farien favorita", assegura @paula_malia_, coach d'interpretació d'@EuforiaTV3 https://t.co/tZ2iB6mA2z pic.twitter.com/gaXdbgbdXI — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) May 22, 2023

Más contundente ha sido Beth de OT , que escribió un mensaje en Twitter durante la gala en el que decía que la de Paula había sido «la mejor actuación de la noche». En una intervención en el Tot es mou de TV3, la cantante de Dime ha insistido en que su nominación fue injusta: «Me indigné mucho porque para mí fue la mejor actuación y que sea la persona que se va, me hizo mucha rabia. Creo, y esta es mi opinión, que el problema está en la mecánica. El jurado tendría que ver todas las actuaciones y nominar después, ya que si no hay un punto de desventaja, porque depende de la orden que te toque actuar, ya sales perjudicado. Si no han nominado a nadie y actúas el último, pues te tienen que nominar. Y yo creo que pasó un poco esto».

La Beth de OT ha opinado sobre la expulsión de Paula | TV3

Unas opiniones contrarias a su expulsión que se han repetido en las redes sociales con insistencia. Esto no hará que la repesquen, pero al menos deja constancia que los fans del programa habrían preferido que el jurado actuara de otro modo.