Edu de ‘Eufòria’ se moja y dice quién quiere que gane esta segunda edición

Edu fue uno de los grandes triunfadores de la primera edición de Eufòria . El más carismático de aquella hornada ha gustado mucho y no hace más que encadenar un hit tras otro. El último single que ha publicado, de hecho, se ha convertido en la cuarta canción en catalán más escuchada en la radio de este mes y esto no es fácil de conseguir. Ha hablado de ello en La tarda de Catalunya Ràdio , espacio que ha aprovechado para explicar cómo está viviendo todo esto y qué le están pareciendo los nuevos concursantes del programa musical de TV3.

Feliz y orgulloso del trabajo hecho, el joven todavía no se cree haber llegado tan lejos: «Es muy heavy , ahora mismo estoy en una nube y no quiero bajar de ella porque estoy muy contento. Es tan fuerte… A la gente le ha gustado muchísimo y este disco está muy bien trabajado y curado, el recibimiento del álbum ha estado increíble. Detrás de esta idea está Adrià Salas de La Pegatina, quién me ha ayudado muchísimo desde el primer momento en el que salí de Eufòria . Él me ha apadrinado y estoy muy contento de haberlo conocido».

Hace quince días volvió a pisar el plató de Eufòria : «Todo lo que me decía el jurado en su momento era cierto y lo estoy trabajando. El otro día estábamos ensayando antes de la gala y una de las bailarinas me dijo que me miraba y me veía mayor. Es chocante volver como invitado, estaba tan contento de verme allí otra vez. Me levanté pronto con el runrún en la barriga como si fuera a enfrentarme yo a la gala. Fue muy gua y reencontrarme con la gente con quien he vivido cosas tan fuertes».

¿Qué piensa sobre la nueva edición? Reconoce que la está siguiendo y que está contento porque la e «mucho guay «: «Me gusta mucho Jim, creo que tiene mucha fuerza y ha ido creciendo muchísimo. Queda muy poco para la gran final y ¡todavía no me creo que rápido ha pasado todo! Paula tiene una voz increíble también. Decir quién ganará es mojarme mucho, aunque yo creo que Jim es mi favorita«. Una sinceridad que los oyentes han agradecido, de igual manera que han aplaudido el éxito que está consiguiendo.

Edu de Eufòria habla de su vida actual | Catalunya Ràdio

Edu Esteve habla del éxito del disco que acaba de publicar

El mensaje que quiere transmitir en su disco tiene que ver con que «siempre se está a tiempo de frenar y hacer aquello que quieres»: «De vida solo hay una y, a veces, estamos trabajando o haciendo algo que realmente ni fu ni fa . Tienes que hacer aquello que realmente te apasiona, tengas la edad que tengas, tienes que hacer frente a ello y tirarte. Lo que me gusta es intentarlo, probar si funciona». Ha habido una canción en la que se ha sincerado muchísimo, sobre la muerte de su padre: «Me dan las gracias porque consideran que aquí explico todo lo que ellos han vivido y no saben expresar en palabras. Perder a una persona tan importante en tu vida y tan rápidamente… Se tiene que luchar porque ellos lo querrían»

🔊 "Estic en un núvol, i no vull baixar-ne." @eduestevemusic acumula èxits després de passar per #EufòriaTV3 amb "Ara o mai", el nou disc estrenat fa pochttps://t.co/PrbU2RMCHH pic.twitter.com/nVGO7hDJ1N — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) May 16, 2023