Expulsión inesperada y final femenina en ‘Eufòria’

El tramo final de Eufòria está lleno de sorpresas que han dejado el público boquiabierto. La penúltima gala del programa estrella de los viernes por la noche, ha acabado con dos expulsados y tres finalistas. Con un récord de votaciones, esta vez ha sido el público el único encargado de decir quién tenía que ser expulsado. De este modo, tanto el jurado como lo VAR musical han adornado una gala que ha acabado con el paso por el programa de Tomás y Sofía, mientras Jim, Carla y la ya finalista Alèxia, se han convertido en las tres finalistas. Con uno de los repertorios musicales más variados de la edición y la sorpresa de los mismos votantes al ver los resultados y las expulsiones, Eufòria vuelve a ser líder de su franja horaria.

Los semifinalistas del programa han demostrado el porqué han llegado hasta prácticamente el final de la edición, puesto que todos han demostrado cierta evolución en sus actuaciones, así como su seguridad al escenario también ha mejorado. Sin embargo, como siempre, hay preferidos. Precisamente de la conexión con el público iba la penúltima gala, donde ni los jueces, ni los coaches , ni lo VAR musical tenían nada a decir, más que algunos apuntes para hacer mejorar los concursantes. El poder ayer noche fue del público y estos tomaron una decisión que dejó sorprendido a todo el mundo. En la primera ronda de actuaciones, Tomás fue expulsado después de su interpretación de la canción Radioactive de Imagine Dragons. A pesar de llevarse los elogios del jurado, el concursante no pudo competir con sus compañeras y con solo el 15% de los votos fue eliminado.







Con las emociones a flor de piel, las chicas tuvieron que volver a actuar para ganarse su posición como finalistas o bien, marchar capa a casa como Tomás. Mientras Alèxia miraba y Tomás cantaba su última canción para despedirse -la emotiva Quasevol nit pot sortir el sol , de Jaume Sisa- Jim, la Sofía y Carla se preparaban para la que podría ser su última actuación como concursantes de Eufòria . Nadie estaba preparado, pero, para ver el que pasó. De hecho, la sorpresa del público al ver la Sofía eliminada con el 27% de los votos fue incluso cómica, teniendo en cuenta que fueron los mismos espectadores quién la echaron. Una de las favoritas para ganar la segunda edición de Eufòria marchó entre los abrazos y las caras de sorpresa de los jueces, que no se podían creer la situación. Las grandes actuaciones de la concursante, que cantó Perra , de Rigoberta Bandini y Like a Prayer de Madonna, no pudieron salvarla de la expulsión.

Así pues, la final de Eufòria será femenina. La semana que viene, Jim, Alèxia y Carla competirán para conseguir ganar la segunda edición del que ya es uno de los programas musicales más famosos de la historia de TV3. Si bien es cierto que las tres concursantes tienen tres registros muy diferentes, parece que será una gala final que no decepcionará, puesto que según explicaban ayer los jueces del programa, las tres finalistas han evolucionado muchísimo.







Una gran familia de concursantes

Si bien es cierto que el programa es una competición, en ningún caso se ha visto los concursantes jugarse malos pases, de hecho, todos han coincidido al asegurar que son común gran familia. La noche de la penúltima gala ha estado no solo emotiva por la salida de los dos últimos concursantes, sino porque ha habido espacio para enseñar las palabras de amor con las cuales se describen los unos a los otros. Marta Torné era la encargada de ir señalando los clips donde, entre sonrisas y lágrimas, los concursantes repasaban sus primeras sensaciones y las finales con sus compañeros.

Actuaciones potentes a ‘Eufòría’ – TV3

Estas pequeñas pausas y las largas explicaciones y conclusiones de jueces, coaches y los mismos concursantes hizo -como ya es habitual- que la gala fuera con el tiempo justo. Precisamente, esto provocó que la última votación fuera desvelada de manera invertida, es decir, primero se expulsó la Sofía y no se revelaron a quién pertenecían los otros dos porcentajes, por lo tanto, Jim y Carla se clasificaron sin saber quién había ganado más votos. No obstante a esto, la gala no solo fue una de las más vistas, sino que consiguió un récord de votaciones. Torné y Miki Núñez anunciaban gritando al final del programa que habían superado el récord histórico de Eufòria , con un total de 230.000 votos, cuando en la final del año pasado, habían llegado a poco más de 100.000.

La pamela, tendencia en Twitter

Como siempre, la gala estuvo llena de momentos de humor y sonrisas. De hecho, esta es el trabajo que más hace destacar el cantante Miki Núñez, co-presentador y humorista sin dedicarse. Pero, la noche de ayer, todas las bromas se las llevó otro de las estrellas del programa. Albert Sala, el coreógrafo del programa, ha sido criticado para ser prepotente o hablar demasiado en inglés, y sobre todo, por su vestimenta. El programa de ayer, la primera aparición del coach por la pantalla, hizo sonreír a gran parte de la audiencia, pero también a Marta Torné, que no pudo callar y evidenció la grande pamela que llevaba Sala, la cual le tapaba media cara. Cómo si los hubiera invocado la presentadora, Twitter se llenó de imágenes cómicas comparando lo coach con diferentes personajes o momentos divertidos.