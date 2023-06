La irónica reacción de las redes a la expulsión de la Sofia a ‘Eufòria’

La gala de Eufòria de este viernes dejó unos cuántos momentos inesperados. Aun así, el que sin ningún tipo de duda dejó a presentadores, concursantes y jueces boquiabiertos fue la decisión del público de expulsar en la Sofia, una de las preferidas para ganar el programa. Después de esta decisión, las redes se han encendido con mensajes de indignación, una situación muy irónica, teniendo en cuenta que era la misma audiencia la que tenía que votar los expulsados. Sin embargo, la gala del viernes fue otro éxito abismal y Eufòria continúa siendo líder de su franja horaria con una audiencia acumulada de 689.000 espectadores.

A primeros de la noche, la Sofia destacó -como siempre- por su actuación. Su interpretación a la primera ronda de Perra , de Rigoberta Bandini provocó que el mismo jurado no pudiera decir nada más que palabras de amor hacia la concursante. De hecho, no hubo ninguna duda que con aquella actuación, pasaría a la final. Aun así, la segunda ronda fue decisiva por la expulsión del artista. Interpretó un tema de la mítica Madonna, Like a prayer , que también dejó boquiabiertos a los jueces. Parece, pero, que no causó el mismo efecto en el público, que en la hora de votar la dejó fuera de la final.

Una avalancha de comentarios en contra

Irónicamente, las redes saltaron en contra de esta decisión casi de manera inmediata, a pesar de que eran los mismos usuarios los que habían votado la salida de la Sofia. Precisamente ella fue la que llevó mejor esta decisión y con elegancia dio las gracias y volvió a interpretar el tema de Bandini, para sacar todo su potencial sobre el escenario un golpe más. Mientras tanto, Twitter se hinchó de mensajes positivos hacia ella, diciéndole que era una «artista» o que «llegaría lejos».

Us comunico que no miraré la final d’Eufòria. Les dones amb personalitat , caràcter i talent molesten. La Sofía, farà carrera. Dubto que la resta, també. #EuforiaTV3 ERROR GRAN el seu comiat. — Estel Solé (@EstelSole) June 2, 2023

estic en shock amb les votacions d'eufòria, no m'esperava gens q marxes la Sofia — aroaamorenoo (@aroaamorenoo) June 2, 2023

Incluso la exconcursant de Operación Triumfo, Beth Rodergas, tuiteó a favor de la cantante y en contra de esta decisión. Ella misma se sorprendía que la audiencia hubiera decidido echar a «el artista con mayúsculas», dijo textualmente en su cuenta personal. Así pues, Sofia se despide de esta edición a las puertas de la final, pero deja enmarcados a la memoria grandes momentos, como por ejemplo su interpretación de Es súper fuerte , de Josmar o la increíble caracterización con BodyPaint que vistió mientras cantaba Eloise , de Tino Casal.