Desactiven una banda que robava cotxes i els enviava a Gàmbia per vendre’ls

Els Mossos d’Esquadra han desactivat a Mataró una banda especialitzada en el robatori de tota mena de vehicles que després enviaven per mar a Gàmbia en contenidors industrials. Concretament, els agents de la policia catalana van detenir el passat 11 de gener un total de cinc persones d’entre 23 i 65 anys per delictes de robatori i furt d’ús de vehicle, delicte de falsificació de document mercantil i pertinença a grup criminal.

La investigació, capitanejada per la Unitat Operativa de Mobilitat es va iniciar durant el passat mes novembre de 2022 quan els mossos van tenir coneixement d’un robatori a Mataró en el qual s’havia utilitzat la tècnica del teloner. Arran d’aquests fets, els Mossos van detectar que durant aquells hi havia un moviment sospitós de vehicles i van sospitar que possiblement eren robats. A partir i gràcies a les gestions d’investigació realitzades, els agents van determinar l’existència d’aquest grup criminal organitzat especialitzat a sostreure vehicles que treien del país a través de via marítima en contenidors i els portaven a Gàmbia per vendre’ls.

A principis del passat mes de desembre, i arran d’una actuació del Grup de Fures de la comissaria de Mataró, es va produir la primera detenció. Posteriorment, i en coordinació amb la Unitat d’Investigació de la comissaria de la capital del Maresme, es va crear un equip conjunt de treball per executar totes les tasques d’investigació que van desembocar amb el dispositiu que es va dur a terme dies després.

Un grup altament especialitzat

Les gestions d’investigació que van dur a terme els Mossos d’Esquadra van concloure que es tractava d’un grup integrat almenys per set persones que portaven a terme aquesta pràctica. Els autors disposaven d’una infraestructura i coneixement específics per al robatori de vehicles, ja que usaven dispositius electrònics específics per l’obertura i inutilització els sistemes de seguretat dels vehicles. A més, actuaven en un àmbit territorial extens, ja que s’han recuperat vehicles d’arreu de l’Àrea Metropolitana.

Segons informen els Mossos, els detinguts sostreien vehicles ja matriculats, però pràcticament nous, i se’ls emportaven a Mataró on els amagaven, els treien la placa de matrícula original i fins i tot en algun cas havien esborrat el número de bastidor. En el moment d’explotar el cas, es van recuperar quatre vehicles i una motocicleta prèviament sostrets.

Actualment, els detinguts ja han passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Mataró i el jutge va decretar-ne la posada en llibertat amb càrrecs. Des de la mateixa policia catalana ja avisen, però, que la investigació continua oberta i es preveuen més detencions.