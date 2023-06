Críticas de una parte de la militancia a Junqueras y Rovira: «Tenemos el Gobierno más autonomista de la historia»

Examen del presidente de ERC, Oriol Junqueras, y de la secretaria general, Marta Rovira, ante más de 900 militantes esta tarde. En un encuentro telemático que ha durado más de 4 horas, la militancia de los republicanos ha querido decir la suya sobre las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, en las cuales ERC perdió más de 300.000 votos en todo el país. Tal como ha podido saber El Món, la mayoría de militantes que han tenido voz han avalado la estrategia de la dirección de los republicanos, a pesar de que ha habido voces bastante críticas con la estrategia que ha llevado a cabo los de Oriol Junqueras durante los últimos 5 años.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, al acto de cierre de campaña del 28-M / Europa Press

Duras críticas del Colectivo Primero de Octubre

Es sabido que ERC, a raíz de los hechos de octubre del 2017, ha cambiado la estrategia hacia el pactisme y ampliar la base independentista. Esto ha sido criticado sobre todo por los miembros de la corriente crítica de los republicanos, el Colectivo Primero de Octubre, que han empezado bastante fuertes la asamblea telemática. «Tenemos el Gobierno de la Generalitat más autonomista de la historia», ha espetado uno de ellos. De hecho, el colectivo ha pedido una rectificación en cuanto a la estrategia, ha pedido no tener como cabeza de lista Gabriel Rufián y han anunciado el militante Joan Puig para las primarias de la lista de la demarcación de Girona. Así mismo, también han puesto el dedo sobre la llaga en el hecho que no se haya conseguido ensanchar la base. «Tenemos abandonados los jóvenes a Urquinaona», ha asegurado uno de ellos.

El Colectivo ha pedido un Congreso extraordinario y aseguran que ERC «no parece independentista». «Tenéis poca reacción y ha faltado autocrítica», también ha afirmado uno de ellos. De hecho, su portavoz, Xavier Martínez, ha pedido responsabilidades a Junqueras y Rovira en caso de otro batacazo el próximo 23 de julio. «La negociación con el Estado no ha dado resultados ni tampoco el ensanchamiento de base. Ya hemos quemado esta fase», ha dicho Martíenz pidiendo «volver a poner la estelada en el centro». Así mismo, ha pedido que se vaya a Madrid evitando la gobernabilidad del ejecutivo español.

La comunicación o la gestión de Educación fijan todas las miradas

A pesar de que no ha sido una mayoría de la militancia que ha expuesto la disconformidad con la dirección nacional, no han estado pocos. En cambio, otros militantes han optado para avalar la estrategia actual de los republicanos, a pesar de que hayan criticado algunos aspectos, como pueden ser la gestión del consejero de Educación, Josep González Cambray, el caos a las oposiciones de estabilización o la carencia de comunicación que tiene el partido. De hecho, hasta y tit uno de los militantes ha pedido rebajar la publicidad institucional a los medios que no son afines a los republicanos. «El partido ha tenido un carácter demasiado institucional», ha dicho uno de ellos también, pidiendo dos discursos separados entre el partido y el ejecutivo catalán.

Además, también se ha puesto sobre la mesa el hecho que el partido se haya escorado a la izquierda. Junqueras y Rovira, solo empezar, han evaluado el traspassament de los 300.000 votos que han perdido a los republicanos. Los dos líderes de ERC opinan que la mayoría de él se ha ido hacia la abstención, pero que gran parte ha estado a causa de la pérdida del votante con rentas más otras que se ha ido hacia Juntos. Así mismo, han evidenciado el voto prestado que recibieron hace cuatro años.

Así mismo, Junqueras, al escuchar las opiniones de la militancia, ha cogido la voz cantante y ha asegurado que la independencia es «la vertiente» más relevante que tiene su partido. «Hemos empujado los otros partidos a ser independentista. Forma parte de nuestra esencia. Lo tenemos que reivindicar siempre», ha dicho el líder de ERC, quien admite que hay aspectos de la gestión del Gobierno que «no se han explicado bastante bien».

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, interviene en el 29.º Congreso Nacional del partido en Lleida, desde el exilio de Suiza / ACN

Junqueras y Rovira avalan la estrategia pactista

Quien ha hecho el discurso más emotivo ha sido Marta Rovira, y es que uno de los militantes le ha preguntado que «qué hacía en Suiza» y «por qué no volvía». «Yo he pasado por la represión política de la independencia de nuestro país. Yo estoy en Suiza porque me acusan de ser independentista y porque he defendido que los presos salieran y continuara la movilización en nuestras calles. Soy independentista y he decidido dedicar mi vida», ha dicho la secretaria general de los republicanos. Así mismo, ha recordado como el Consejo Nacional del partido aprobó el pasado enero la hoja de ruta independentista, ante las demandas de un cambio de rumbo. «La estrategia independentista está analizada a raíz del que pasó el octubre del 2017. Sobre qué falló y de cómo se puede resolver. Una organización madura tendría que haber hecho esta reflexión», ha dicho Rovira, quien ha pedido hacer esta reflexión con Juntos por Cataluña. «Nos hemos dicho las cosas a la cara. Hemos tenido la osadía de decir a la gente el que no quiere sentir», ha dicho sacando pecho.

Rovira también ha asegurado que es «mucho más fácil hacer un discurso de proclamar ya la independencia». «Cómo se hace esto?», ha preguntado a los críticos, quienes también saca pecho de su trabajo en Suiza con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Una opinión que ha tenido como nexo entre todos los militantes es que ERC es «el único partido que tiene una estrategia» sobre la independencia, enviando un dardo a Juntos.

Huguet saca pecho de haber roto el «bipartidismo catalán»

Entre los miembros que han querido exponer su opinión hay el histórico militante de ERC y ex consejero Josep Huguet, quien ha querido remarcar que la bajada de forma de los republicanos forma parte también de la bajada de Ciutadans y Podemos. «Nosotros rompimos el bipartidismo catalán, pero ahora vuelve. Ciutadans y Podemos hicieron el mismo a Madrid. Dentro de este panorama, aguantamos», ha dicho Huguet. Además, también ha espetado alguna crítica por cómo se ha llevado a cabo la estrategia de los republicanos a Madrid. «La negociación, sí, la fórmula mal. Hemos hecho algunos errores como pensar que cuando te sientas con el PSOE saldrías sin consecuencias», ha dicho Huguet, quienes cree que Rufián muchas veces está demasiado pendiente de «tertulias madrileñas» y que a veces los republicanos han abandonado el centro.

Otra reflexión lo ha puesto el líder de ERC en Badalona, Àlex Montornès, quien ha puesto manos a la obra en el hecho de la marcha de los votantes jóvenes de los republicanos. «Los jóvenes están viviendo un contexto de crisis constante y han visto que el 15-m o el movimiento independentista no han dado respuesta a corto plazo», ha afirmado Montornès, quien cree que los republicanos consiguieron un «voto antirrepresivo» en las elecciones municipales del 2019.