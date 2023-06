Castellà dice que seguirá la misma estrategia que Borràs contra la «guerra judicial»

El secretario general de Demócratas y portavoz del Consejo de la República, Antoni Castellà, ha formalizado este miércoles los trámites para relevar Laura Borràs y asumir el acta como diputado de Juntos en el Parlamento. En una rueda de prensa en el Parlamento en la cual eran presentes los dos dirigentes independentistas, Castellano ha querido remarcar que «no se trata de un proceso de sustitución, sino de representación». El secretario general de Demócratas asegura que seguirá la misma estrategia que la presidenta de Juntos: «Si alguien utiliza la guerra judicial, el relevo mantendrá el mismo discurso. Si no querían caldo, dos tazas».

Antoni Castellà, en una charla en Prades, en el marco de la UCE/Josep Maria Montaner/UCE

No estaba en sus planes

En esta línea, Castellano ha explicado que en «situaciones complejas» votará en coherencia con el grupo de Juntos, con su partido, Demócratas, y también con la opinión de Laura Borràs. Castellano también ha asegurado que no estaba en sus planes volver a ser diputado en el Parlamento de Cataluña, puesto que estaba centrado en Demócratas y en el Consejo de la República. Así mismo, se ha quejado del «lawfare» contra la presidenta de Juntos y ha criticado ERC y CUP, que desde la Mesa, avalaron la retirada del escaño de Borràs después de que el TS rechazara las medidas cautelares.

«Yo no doy ningún tipo de credibilidad al sistema judicial español. Por qué ahora el independentismo se cree una resolución judicial? Si avalamos ahora esta sentencia contra Borràs será también que avalamos las sentencias del proceso?», ha preguntado por después criticar que algunos grupos den credibilidad al sistema judicial español segundos si se los conviene.

Por su parte, la presidenta de Juntos ha afirmado que no podría tener una mejor representación y ha recordado que ella misma firmó con Antoni Castellà que Demócratas y Juntos se presentaran unidos en las últimas elecciones en el Parlamento. La expresidenta de la cámara catalana también ha remarcado que es importante «no normalizar el que no es normal» y, por eso, ha remarcado que es importante explicar que no se trata de una sustitución.

Castellano niega haberse postulado para presidir el Parlamento

Por otro lado, Castellano ha negado que se hubiera postulado para presidir el Parlamento antes de que la ejecutiva de Juntos decidiera lunes proponer el nombre de Anna Erre. Según Castellano, lo exalcaldessa de Vic es una «buena elección» y se ha mostrado convencido que trabajará para «preservar la mayoría parlamentaria independentista tal como ha hecho hasta ahora Borràs».