Podem s’encomana a la militància per decidir si uneixen forces amb Sumar

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha anunciat aquest dijous que duran a terme una consulta a la militància per decidir conjuntament si uniran forces amb Sumar per presentar-se com a coalició de cara les eleccions del 23 de juliol. Belarra explica a través d’un vídeo al seu compte de Twitter que les “negociacions no estan sent fàcils” i recorda que falten només 36 hores per la data límit de presentació de coalicions, és a dir, molt poc temps de maniobra.

En aquesta consulta des del partit pregunten a les seves bases si accepten “que el Consell de Coordinació de Podem, seguint el criteri d’unitat que va marcar el Consell Ciutadà Estatal, negociï amb Sumar i, si és el cas, acordi una aliança electoral entre Podem i Sumar”. Degut a la necessitat d’obtenir una resposta l’abans possible, Podem ha obert la consulta fins demà, divendres 9 de juny, a les 10 hores del matí, menys d’un dia després que l’hagin obert a la militància.

Si les bases del partit consideren que Podem ha de formar coalició amb la formació liderada per Yolanda Díaz, les negociacions quedaran en mans Consell de Coordinació de Podem. Es tracta d’un organisme intern del partit format per grans figures de la força política com la ministra Irene Montero, el portaveu al Congrés Pablo Echenique i el president del grup parlamentari al Congrés Jaume Asens.

Yolanda Díaz durant l’acte a Barcelona / Kike rincón – Europa Press

Negociacions encallades

La necessitat de desencallar les negociacions entre tots dos partits cada vegada és més gran, i per fer-ho cal determinar si les dues actuals ministres, Belarra i Montero, formarien part de la llista conjunta. Per una banda, des de Sumar opten per prescindir de les dues ministres a les llistes, mentre que, per altra banda, des de Podem consideren que no deixar-les formar part de la candidatura conjunta és un intent de “torpedinar la unitat”, segons ho defineix Echenique.

Mentrestant, des de les formacions de Podem a Catalunya i Aragó insten a la direcció del partit a què cedeixi amb aquesta qüestió i tanqui un acord amb Sumar l’abans possible. De fet, membres de la direcció de Podem a Catalunya i diversos militants han fet arribar un manifest a Madrid reclamant que es defugi el “clima de confrontació” que s’ha viscut les darreres setmanes i tanquin definitivament una coalició.

Un paraigua que creix

Mentre les discussions entre Podem i Sumar es troben en punt mort fins a la resolució de les bases, altres partits ja han anunciat en les últimes hores que han arribat a acords amb la formació de Yolanda Díaz i viatjar junts cap al 23-J. De fet, fins ara, les formacions que han decidit concórrer sota el paraigua de Sumar són: En Comú, Més Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, IU, Verds Equo, Aliança Verda, Batzarre, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Proyecto Drago i AraMés (Balears). L’últim partit en fer-ho, de fet, ha estat el partit liderat per Íñigo Errejón (Més Madrid) que ho va anunciar ahir a la nit a través d’una piulada.