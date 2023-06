Aragonès desvincula els canvis al Govern de la patacada electoral

Compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la sala Gòtica del Palau, després de la crisi de Govern anunciada a primera hora d’aquest matí. En la seva intervenció, el president ha justificat els relleus en tres conselleries per afrontar la resta de la legislatura amb “energies renovades”. De fet, ha assegurat que pensa exhaurir la legislatura. Una decisió que ha desvinculat del tot dels resultats electorals dels passats comicis municipals del 28-M i de la pròxima convocatòria estatal del 23 de juliol. El president ha justificat els noms que substituiran els consellers perquè són tres persones amb “dilatada experiència en els seus àmbits”.

Per altra banda, ha agraït “de tot cor”, la feina feta i la “dedicació” pels ja els exconsellers d’Educació, Acció Rural i Territori, Josep González Cambray, Teresa Jordà i Juli Fernàndez. Sia com sia ha assegurat que han assentat les “bases de canvis complexes” com són l’Educació, l’habitatge i la transició energètica. Sobre la vacant que deixa Ester Capella com a delegada del Govern a Madrid no es cobrirà fins passades les eleccions del 23 de juliol. Sobre el canvi de Cambray ha insistit que se sosté gràcies al fet que ha acabat un curs escolar. En tot cas, ha remarcat que els nous consellers tenen “encàrrecs sobre la taula”.

Dos renovacions i una continuïtat

Aragonès no ha volgut donar detalls de fons dels motius pels que ha cessat dos dels tres consellers. Cal tenir present que, Jordà serà candidata a Madrid i el seu substtitut David Mascort fa temps que és el número dos a la conselleria i, com ha apuntat el president, “coneix la cuina del departament”. Pel que fa Cambray, Aragonès l’ha substituït i ha servit de boc expiatori electoral. Com a conseller que ha pres decisions, ha aixecat les protestes sindicals que han desgatat els canvis que ha dut a terme com ara l’avançament del calendari escolar. Pel que fa Juli Fernàndez, un dels motius podria ser la seva oposició a la B-40, una de les infraestructures pactades als pressupostos.

