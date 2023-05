La CUP, un cop reunida amb Aragonès: “A correcuita no se soluciona res”

Trobada entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i diversos diputats de la CUP per tractar el front democràtic. La reunió, que ha durat una mitja hora, ha servit per intercanviar impressions sobre les passades eleccions del 28 de maig, però, segons la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, no s’ha tractat “cap llista electoral”. “Hem parlat de l’anàlisi del 28-M i de com es pot fer front a un eventual govern de PP i Vox”, ha dit Reguant en una atenció als mitjans als passadissos del Parlament. Tot i això, Reguant ha llançat un dard al Govern i és que opina que “a correcuita no es troben solucions per a problemes que són profunds. Una reunió després de mesos de desavinences no soluciona res”, ha dit la diputada cupaire.

La presidenta de la CUP Al Parlament, Dolors Sabater, en el debat de política general DAVID ZORRAKINO – EUROPA PRESS

Reunió sense resultats

A la reunió, més enllà de Reguant, hi eren presents les diputades anticapitalistes Dolors Sabater i Maria Sirvent. Els diputats de la CUP han expressat la “preocupació” pels resultats del passat diumenge i considera que va ser un “correctiu per a l’independentisme”. “Hi ha d’haver una reflexió que també assumim nosaltres”, ha explicat Reguant, qui considera que l’independentisme ha de ser una “eina de garantia de drets”. “La independència per canviar-ho malgrat canviar-ho tot per a la independència. Cal un gir en les polítiques”, ha assegurat Reguant.

La CUP també ha mostrat la seva preocupació per l’auge de l’extrema dreta en les passades eleccions. De fet, els cupaires van anar en una línia similar aquest dimarts, i és que el diputat Xavier Pellicer es va mostrar escèptic amb la proposta del president Aragonès i veu “difícil” aquesta estratègia per als comicis vinents, tot i que no va tancar la porta.

Moviments a la CUP

Tot i això, els cupaires encara desconeixen si es presentaran a aquestes pròximes eleccions, ni tampoc la fórmula amb la qual ho pensen fer. A més, una part dels anticapitalistes, Poble Lliure, opta per una candidatura unitària, mentre que corrents interns demanen la dimissió del secretariat nacional pels resultats del 28 de maig. Per acabar-ho d’adobar, el Front Republicà de Dante Fachín es planteja presentar-se en aquestes eleccions.