La CUP después de la reunión con Aragonès: «Deprisa no se soluciona nada»

Encontrada entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y varios diputados de la CUP para tratar el frente democrático. La reunión, que ha durado una media hora, ha servido para intercambiar impresiones sobre las pasadas elecciones del 28 de mayo, pero, según la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, no se ha tratado «ninguna lista electoral». «Hemos hablado del análisis del 28-M y de cómo se puede hacer frente a un eventual gobierno de PP y Vox», ha dicho Reguant en una atención a los medios, en los pasillos del Parlamento. Aun así, Reguant ha lanzado un dardo en el Gobierno y es que opina que «deprisa y corriendo no se encuentran soluciones para problemas que son profundos. Una reunión después de meses de desavenencias no soluciona nada», ha dicho la diputada cupaire.

La presidenta de la CUP Al Parlamento, Dolors Sabater, en el debate de política general DAVID ZORRAKINO – EUROPA PRESS

Reunión sin resultados

A la reunión, más allá de Reguant, estaban presentes las diputadas anticapitalistas Dolors Sabater i Maria Sirvent. Los diputados de la CUP han expresado la «preocupación» por los resultados del pasado domingo y considera que fue un «correctivo para el independentismo». «Hay de haber una reflexión que también asumimos nosotros», ha explicado Reguant, quien considera que el independentismo tiene que ser una «herramienta de garantía de derechos». «La independencia para cambiarlo a pesar de cambiarlo, todo para la independencia. Hace falta un giro en las políticas», ha asegurado Reguant.

La CUP también ha mostrado su preocupación por el auge de la extrema derecha en las pasadas elecciones. De hecho, los cupaires fueron en una línea similar este martes, y es que el diputado Xavier Pellicer se mostró escéptico con la propuesta del presidente Aragonés y voz “difícil” esta estrategia para los comicios próximos, a pesar de que no cerró la puerta.

Movimientos a la CUP

Aun así, los cupaires todavía desconocen si se presentarán a estas próximas elecciones, ni tampoco la fórmula con la cual lo piensan hacer. Además, una parte de los anticapitalistas, Pueblo Libre, opta por una candidatura unitaria, mientras que deprisa internos piden la dimisión del secretariado nacional por los resultados del 28 de mayo. Para acabarlo de adobar, el Frente Republicano de Dante Fachín se plantea presentarse en estas elecciones.