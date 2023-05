L’ANC demanarà el vot nul o l’abstenció el 23-J si no hi ha unitat

L’Assemblea Nacional Catalana ha constatat el desastre independentista de les eleccions del 28 de maig, en què el moviment independentista va enviar un missatge “clar” als partits del Parlament mitjançant l’abstenció i el vot nul, i ha denunciat que les formacions hagin renunciat fer efectiva la independència. En aquest context, l’entitat començarà una ronda de contactes amb els partits per aconseguir un bloc comú independentista que confronti a Madrid en les eleccions al Congrés del pròxim 23 de juliol. Si aquesta proposta no és fructífera, han explicat en un comunicat, convocaran una consulta a les seves bases per decidir si promou el vot nul polític o l’abstenció activa.

Així doncs, l’Assemblea veu una “oportunitat” en les pròximes eleccions espanyoles perquè el moviment independentista “iniciï un canvi de rumb i es visualitzi una unitat estratègica coherent” mitjançant una candidatura unitària o un acord estratègic. L’ANC defensa una unitat basada en la coherència i no en les “aparences buides” i recorda que el recent full de ruta aprovat per l’entitat estableix una estratègia fonamentada en bloquejar el funcionament del Congrés i votar en contra del govern espanyol, sigui quin sigui, fins i tot en la investidura. El bloqueig que promou l’Assemblea busca “denunciar en l’àmbit internacional la falta de respecte de l’Estat envers el dret a l’autodeterminació, la realitat nacional i social i la persecució política de l’independentisme”.

La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, fent la cloenda de la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista el març de 2023 | ACN

L’ANC demana unitat i amenaça amb el vot nul i l’abstenció

L’entitat independentista vol deixar clar que si no es produeix unitat dels partits independentistes “una vegada més” i els interessos “partidistes” prevalen sobre la representació unitària, l’ANC convocarà les bases durant la primera setmana de juliol i decidirà si recomanarà al moviment independentista el vot nul polític o l’abstenció en les eleccions al Congrés.