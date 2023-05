Una mort cada onze minuts: les xifres del tabac

Un mort cada quinze minuts. Aquesta és la fatídica xifra de defuncions que deixa el tabac a l’estat espanyol, un total de 50.000 morts cada any. Arreu del món, el tabac mata cada any a més de vuit milions de persones, de les quals 1,2 milions són fumadors passius. Això fa que sigui la primera causa de mort prevenible a l’estat i el principal factor de risc en els tumors també evitables. El tabac, de fet, és el responsable d’un de cada tres casos de càncer. L’objectiu en el Dia Mundial Sense Tabac que se celebra aquest dimecres és aconseguir una generació lliure de fum per al 2030, és a dir, que les persones que compleixin la majoria d’edat d’aquí a set anys no hagin fumat mai. A Europa l’objectiu s’ha establert pel 2040. L’Associació contra el Càncer de Barcelona s’ha unit a una recollida de signatures d’Una Europa sense Tabac per tal d’aconseguir la força necessària per alliberar els espais públics del fum del tabac.

L’objectiu és protegir especialment els menors, que pateixen els efectes nocius del tabac sense haver-ho triat. Són els coneguts com a fumadors passius i ara, a més, tenen accés a nous dispositius com els vapejadors. Aquesta iniciativa ha aconseguit alliberar 300 espais públics del fum del tabac, el que afecta 2,5 milions de persones. A Barcelona, l’Associació contra el Càncer ha aconseguit crear les platges sense fum juntament amb l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Salut.

“Evitar que les noves generacions caiguin en l’addicció del tabac i conduir a la societat cap a nous espais sense fum implica a tota la societat i només serà possible amb aquestes iniciatives que converteixen la lluita contra el tabaquisme en un moviment social”, explica Olga Muñoz, responsable de Prevenció i Informació de l’Associació Contra el Càncer a Barcelona.

Una persona ofereix tabac a una altra / Pixabay

El perill dels vapejadors

Hi ha qui creu que els vapejadors són més sans i, per tant, menys perillosos, que el tabac tradicional. Això no és cert, ja que aquests dispositius no generen pas vapor, sinó aerosol que es va ingerint a poc a poc. A més, encara no hi ha prou estudis per identificar els efectes del seu consum a llarg termini, tot i que sí que s’ha demostrat que en tenen a curt. De fet, s’hi han trobat substàncies classificades com a cancerígenes, concretament en els líquids i aerosols que contenen.

“A més de demostrar que aquests dispositius no són una alternativa eficaç per a deixar de fumar, s’ha demostrat que tenen efectes adversos i que la seva utilització genera emissió de nicotina i substàncies cancerígenes que poden contaminar els espais tancats, amb els consegüents riscos per exposició passiva, és a dir, sense haver consumit el producte directament”, explica la portaveu de l’associació. L’entitat ha posat a disposició de la ciutadania programes gratuïts per deixar de fumar i d’utilitzar vapejadors.

A banda de ser perillosos, aquests dispositius compliquen poder assolir l’objectiu de la primera generació sense fum. En principi van aparèixer al mercat com una alternativa per deixar de fumar, però el cert és que són l’entrada per al consum del tabac. Segons dades de l’Enquesta sobre ús de drogues en Ensenyaments Secundaris a Espanya (ESTUDES), el 22,8% d’estudiants d’entre 14 i 18 anys consumeix cigarrets electrònics i el 44,3% n’ha consumit alguna vegada. També hi ha una clara relació entre el consum de tabac i cigarrets electrònics, més del 77% dels estudiants que han fumat tabac reconeixen també haver consumit dispositius com els vapejadors.