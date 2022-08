Un estudi demostra que un terç de tots els càncers es deuen al tabac

Un estudi de la Societat Americana del Càncer ha descobert que gairebé 123.000 de morts por càncer als Estats Units el 2019 –un 30% de totes les morts per tumors– es van deure al tabac. El tabaquisme també va comportar perdre més de dos milions d’anys-persona de vida i gairebé 21.000 milions de dòlars en guanys anuals perduts. Aquestes pèrdues van ser desproporcionadament més altes als estats dels EUA amb polítiques de control del tabac més dèbils. Aquest estudi s’ha publicat a la revista International Journal of Cancer.

“El nostre estudi proporciona una prova més que el tabaquisme continua sent una de les principals causes de mort relacionada amb el càncer i té un enorme impacte en l’economia”, asseguren els autors de l’estudi, que creuen que s’ha de continuar ajudant les persones a deixar de consumir tabac. També a “evitar que es comenci a fer-ho i treballar amb els funcionaris electes de tots els nivells de govern per a una aplicació àmplia i equitativa de les intervencions de control del tabac d’eficàcia provada”. El principal autor de la investigació, el doctor Farhad Islami, ha estimat les proporcions i el nombre de morts per càncer atribuïbles al tabaquisme i els anys-persona de vida perduts associats entre els individus de 25 a 79 anys el 2019 als Estats Units. Ho han calculat a nivell nacional i per cada estat.

El perfil dels morts per càncer: estatus econòmic baix i poc nivell educatiu

Les morts per càncer que s’atribueixen al tabaquisme tenen un perfil específic. Es tracta d’individus d’estatus socioeconòmic baix i amb un nivell d’estudis també baix. Els autors van utilitzar les dades específiques d’educació per a cada estat per analitzar les variacions en salaris, mortalitat i feina. Els càncers associats al tabaquisme que es van analitzar en aquest estudi inclouen els de les cavitats orals, faringe, esòfag, estòmac, colorrectal, fetge, conducte biliar intra-hepàtic, pàncrees, laringe, pulmó i bronquis, coll d’úter, ronyó i pelvis renal, bufeta i leucèmia mieloide.