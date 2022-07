Marina Yers encén les xarxes en dir com es tractaria el càncer

La influencer Marina Yers ha tornat a ser el focus de les crítiques a les xarxes socials per la seva controvertida opinió sobre els tractaments contra el càncer. Aquesta influencer és la que fa temps va dir que l’aigua deshidratava, que la Covid no existeix, que les mascaretes tenen larves, que li encanta vomitar per purificar-se o que el verí serveix per curar malalties i l’ayahuasca cura l’autisme. Aquestes opinions fan que rebi moltes crítiques a les xarxes ja que els usuaris que veuen els seus vídeos o stories d’Instagram pensen que és “un perill per la salut pública”. Marina Yers té molts seguidors i això fa que sigui un perill que difongui desinformació com aquesta, que pot acabar afectant els més joves que segueixin els seus consells.

Aquesta vegada l’afirmació que ha reobert la polèmica l’ha fet en una ronda de preguntes i respostes al seu Instagram, on un dels seus seguidors ha preguntat què faria ella si tingués càncer. La influencer d’origen ucraïnès té 22 anys i 2 milions de subscriptors a YouTube i 1,3 a Instagram, el que és preocupant perquè les seves surrealistes afirmacions arriben a un públic molt gran. Aquesta vegada s’ha pronunciat sobre el càncer i què faria ella si li diagnostiquessin aquesta malaltia.

Marina Yers a ‘La Resistencia’ Movistar +

“Molta gent s’ha curat al pulmó del món”

“A dia d’avui amb tot el que sé consultaria alternatives diferents com anar a l’Amazones i curar-me amb tractaments d’X plantes específiques“, ha dit la influencer a través de les seves stories d’Instagram. Això ha sorprès molt els seus seguidors i els usuaris que ho han vist per xarxes socials perquè ella va patir càncer i es va curar amb els tractaments tradicionals i ara diu que buscaria alternatives no validades per la ciència. Yers ha continuat amb les seves afirmacions i ha dit que “sé que a alguns us sembla una bogeria, però tinc testimonis de gent que s’ha curat allà, al pulmó del món“.

Els usuaris de les xarxes socials han estat molt crítics amb ella, titllant-la de “perill per la salut pública” o acusant-la de fer “terrorisme mediàtic”.