MÉTEO | Catalunya, en alerta per calor: venen temperatures de rècord

Catalunya viurà aquesta setmana una punta de calor que podria portar temperatures de rècord. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir d’aquest migdia començaran a pujar els termòmetres i ha posat en alerta el Pirineu, el Prepirineu, Ponent, la Catalunya Central i bona part de les comarques de Girona. La major part del país registrarà temperatures màximes per sobre dels 30 °C, amb només tres excepcions com el Maresme (27 °C), el Barcelonès (29 °C) i el Tarragonès (29 °C). Les comarques amb més calor seran Tremp (39 °C), el Segrià (38 °C), les Garrigues (38 °C), el Pla d’Urgell (38 °C), la Noguera (38 °C) i l’Urgell (38 °C).

Amb tot, la calor de veritat arribarà dimarts. Les previsions del Meteocat alerten d’una jornada especialment tòrrida a l’interior de Catalunya, amb els termòmetres per sobre dels 40 °C a diverses comarques de Ponent. La Noguera (43 °C), el Segrià (42 °C), el Pla d’Urgell (42 °C) i les Garrigues (42 °C) estan en màxima alerta. Si es compleixen els auguris, dimarts es podria superar amb escreix la temperatura rècord d’aquest any: el 25 de juny l’estació meteorològic de Vinebre (Ribera d’Ebre) va arribar als 40,9 °C. Està per veure si s’arribarà al rècord absolut des que hi ha registres, els 43,8 °C que es van registrar a Alcarràs (Segrià) l’any 2019.

Catalunya, en alerta per calor a l’interior del país / Meteocat

Estius de rècord i calor sense aturador

En els últims anys, Catalunya ha viscut estiu de rècord, amb la calor superant registres històrics cada any. El 2019 va ser l’estiu més calorós de la història d’Europa i un dels més càlids a Catalunya amb fins a tres onades de calor amb temperatures per sobre del 40 °C i el rècord històric dels 43,8 °C d’Alcarràs.

L’any següent, el 2020, va tenir l’estiu més càlid des del 1950 amb rècords de temperatura a l’Observatori Fabra de Barcelona, que va registrar la temperatura mitjana més alta (16,3 °C) des del 1913, mentre que a l’Observatori de l’Ebre es va viure el segon estiu més calorós des del 1905 amb 18,8 °C de mitjana, només superat pel de l’any anterior (18,9 °C).

El 2022 es van tornar a superar tots els registres i Catalunya va viure l’any més càlid de la seva història. El 12 d’agost, Vinebre va arribar fins als 43,6 °C i va quedar-se només dues dècimes del rècord absolut d’Alcarràs. El mateix també hi va haver altres rècords, com els 43 °C de Torroja del Priorat, els 42,9 °C de Falset (Priorat) o els 42,2 °C d’Ascó (Ribera d’Ebre).