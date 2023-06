Després de viure un inici de juny plujós, Catalunya estrena l’entrada a l’estiu amb una pujada general de les temperatures, que en alguns punts del país s’acostaran perillosament als 40 °C, sobretot a l’interior i a Ponent. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), a partir d’aquest mateix divendres s’iniciarà un període de calor intensa que arribarà fins a mitjans de la setmana vinent. Dijous ja es van superar clarament els 30 °C a la Costa Daurada i a parts del litoral i el prelitoral, amb més de 34 °C a Tarragona, la temperatura més alta registrada per l’estació en els 14 anys que fa que funciona.

La temperatura màxima d'ahir dijous va superar clarament els 30 ºC a la Costa Daurada i al sector central del litoral i prelitoral.



Destaquen els 34,7 ºC de #Tarragona – Complex Educatiu, la més alta en un mes de juny dels seus 14 anys de dades (34,2 ºC el 14/06/2014) pic.twitter.com/WNSKc2saz7 — Meteocat (@meteocat) June 23, 2023

Dissabte les temperatures continuaran a l’alça, en especial les màximes. Tot i que registraran valors absoluts més alts, la pujada de les temperatures serà proporcionalment més moderada a l’interior. A Ponent, a les Terres de l’Ebre i a la Catalunya central se superaran amb escreix els 35 °C i en alguns punts es podria arribar fins als 38 °C. Les previsions del Meteocat alerten de màximes de 37 °C a Mora d’Ebre (Ribera d’Ebre), 36 °C a Lleida (Segrià), Mollerussa (Pla d’Urgell) i Balaguer (Noguera) i 35 °C a Manresa (Bages), les Borges Blanques (Garrigues), Falset (Priorat) i Gandesa (Terra Alta).

La calor serà més intensa a l’interior de Catalunya / Meteocat

Al Pirineu i el Prepirineu rondaran els 30-32 °C, mentre que al litoral de Tarragona i Barcelona seran lleugerament inferiors i se situaran entre el 28 °C i els 30 °C.

Setmana calorosa i seca

Per la setmana que ve, el Meteocat preveu més calor i poca pluja. “La setmana entrant començarà amb calor intensa, però perdrà embranzida durant la segona meitat de la setmana”, expliquen des del seu servei de previsions. “En aquest sentit, en mitjana, la setmana es presenta amb anomalies càlides. Sembla que aquesta tendència es mantindrà durant la primera setmana del juliol”. Pel que fa a les precipitacions, sembla que ja s’han acabat les tempestes. “Deixem definitivament enrere la inestabilitat que hem tingut durant bona part del mes de juny i, en conjunt, la pròxima setmana serà seca. La següent setmana hi ha molta incertesa encara, per tant, no hi ha una tendència evident”, avisen.