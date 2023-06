MÉTEO | Quin temps farà aquest estiu? Bones i males notícies

Falten poc menys de dues setmanes per donar el tret de sortida a l’estiu i el Serveu Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha publicat els mapes meteorològics que elabora l’agència europea Copernicus amb les previsions de temps per als pròxims mesos. Tot i que es tracta de models que no poden predir amb exactitud el que passarà, sí que deixen entreveure que aquest estiu hi haurà bones i males notícies. Els mapes mensuals anticipen que tindrem un estiu més calorós de l’habitual, però també amb més pluges del que tocaria per aquesta època de l’any que ajudaran a alleujar la sequera que afecta Catalunya.

Juliol més calorós amb pluges al Pirineu

Juliol sol ser el mes més sec de l’any, però enguany els mapes apunten que hi haurà més pluges a les zones de muntanya de Catalunya, una situació que també es fa extensible a altres punts d’Europa, en especial a Itàlia i els Balcans. Pel que fa a les temperatures, també es preveu que faci més calor del que és habitual a bona part del continent, amb l’excepció d’Itàlia, tot i que l’anomalia serà més pronunciada a França i a algunes zones del Regne Unit.

Previsions per al mes de juliol / ECMWF

Tempestes més freqüents a l’agost

El mes d’agost també deixarà més tempestes, sobretot a la primera quinzena, ja que a la segona meitat del mes és més comú que plogui. Les previsions de Copernicus apunten a un increment d’entre el 5% i el 15% en les precipitacions, que en aquest cas en concentraran més al litoral, tot i que arribaran a tot el país. Les temperatures mantindran la tendència del juliol i estaran per sobre la mitjana a bona part de Catalunya, amb uns valors mitjans d’entre 0,5 ºC i 1,5 ºC per sobre del que és habitual.

Previsions per al mes d’agost / ECMWF

Setembre plujós i càlid

La previsió per al setembre és força similar a la del mes d’agost. Els mapes de Copernicus preveuen un mes més càlid, sobretot a la costa i al Pirineu, i amb pluges per sobre de la mitjana a tot el país, tot i que amb més intensitat al litoral i el prelitoral. En aquest cas, les precipitacions seran més freqüents a tota la península Ibèrica, però en especial a la Mediterrània.