MÉTEO | Vuit comarques en alerta en l’últim dia de pluja intensa

Les pluges torrencials del dimarts deixen pas a un dia més tranquil a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), l’amenaça de pluges intenses obliga a posar en alerta vuit comarques, tot i que no es preveu que les precipitacions siguin tan fortes com ahir. Aquesta tarda, els veïns d’Osona, la Selva, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Moianès, el Bages i l’Anoia hauran de sortir de casa amb paraigua i preparats per aixoplugar-se en qualsevol moment si les pluges agafen volada, ja que es poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.

A partir de mig matí es registraran els primers “xàfecs punts del litoral i prelitoral central i sud, Catalunya Central i altres punts de la Catalunya Central i àrees properes”, que s’allargaran fins al vespre. La previsió és similar a la d’aquests últims dies. Precipitacions febles i moderades a la major part de les zones afectades, però amb amenaça de pluges intenses acompanyades de tempesta i de calamarsa o pedra en punts concrets. A l’extrem nord del Pirineu i en algunes zones del nord-est del país també hi haurà precipitacions de poca intensitat fins a mitja tarda.

Previsió de pluges a Catalunya aquest dimecres 14 de juny / Meteocat

Temperatures a l’alça i termòmetres per sobre dels 30 ºC a l’oest

Les temperatures màximes continuen pujant de manera progressiva i a bona part de les Terres de Ponent i de les Terres de l’Ebre es superaran els 30 ºC. Els termòmetres registraran temperatures més suaus al litoral de Girona, Barcelona i el Camp de Tarragona, amb màximes entre els 25 ºC i els 27 ºC, mentre que a la Catalunya central rondaran els 28 ºC i al Pirineu estaran per sota del 24ºC.