VÍDEOS | La pluja torrencial colpeja amb força Catalunya

Catalunya s’ha cobert de fortes pluges aquesta tarda i això ha provocat la circulació quedi tallada a diverses carreteres del territori. La zona més afectada actualment és Terrassa, en la qual bona part de la ciutat ha quedat completament inundada a causa de la pluja i la pedra, emportant-se cotxes i arbres per davant. I no només s’ha inundat alguns dels carrers de la ciutat, sinó que també ha quedat totalment cobert el Museu de la Tècnica de Terrassa. L’enorme quantitat d’aigua que ha descarregat sobre el territori -una quantitat que ja s’esperava– ha provocat que la C-16, la C-58 i la B-40 a Terrassa quedin tallades.

Aquestes, però, no han estat les úniques carreteres que s’han vist afectades pel temporal d’aquesta tarda. Segons indica el Servei Català de Trànsit a través del seu compte de Twitter, actualment tampoc estan operatives l’N-260 a la Vall de Bianya, a BV-3003 a Sant Mateu de Bages i la BP-1103 entre el Bruc i Monistrol de Montserrat. Per exemple, en aquests moments el tram de l’N-260 que s’ha vist afectat es troba totalment cobert d’aigua a causa del desbordament de la riera de Santa Margarida que ha arrossegat algunes de les bales de palla. A banda de les inundacions significatives del Vallès Occidental, els aiguats han deixat imatges impactants en altres punts del territori català, com per exemple a la riera de Rubí.

Per altra banda, a Vic també s’han vist imatges de forts aiguats que colpegen la ciutat amb descàrregues de pedra fins i tot. Segons detalla el Servei Meteorològic de Catalunya, la previsió de tempesta es mantindrà fins passades les 21 hores de la nit. I la calamarsa no ha caigut només a Vic, sinó que també ha tret el cap a Vacarisses, deixant imatges de terres completament blancs, una imatge poc pròpia del mes de juny. De fet, a Vacarisses s’han registrat 34,2 litres d’aigua per metre quadrat en mitja hora. De moment segueix en actiu el pla Inuncat de la Generalitat per fer front a les fortes trompades d’aigua.

Diverses actuacions dels Bombers

Com és habitual, quan el clima entra en tromba a les ciutats de Catalunya, el cos de Bombers ha de duplicar els seus esforços per arribar a donar resposta a tots els avisos. De moment, des del cos detallen que han hagut de dur a terme 29 intervencions, concretament 13 a la Regió d’Emergències Centre, 6 a la Regió d’Emergències Nord, 5 a la de Girona, 4 a la regió Sud i 1 a la de Tarragona. Una d’aquestes intervencions dels bombers han tingut lloc quan passaven sis minuts de les tres de la tarda a la riera de Marganell, a l’altura de Castellbell i el Vilar, ja que quatre persones han quedat atrapades sense poder sortir de la zona fruit del fort temporal. Les quatre persones rescatades pels bombers de la Generalitat viatjaven amb cotxe i han quedat encallades sense poder seguir. Sis dotacions de bombers s’han desplaçat fins al punt on han quedat atrapats i els han pogut rescatar fent ràpel.

Abans de les 17 hores de la tarda, punt àlgid de les tempestes, el número de telèfon d’emergències (112) ha rebut fins a un total de 278 trucades, la immensa majoria al Vallès Occidental i a Osona.