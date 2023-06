L’Eurocambra anuncia què limitarà les intel·ligències artificials

L’Eurocambra defensa marcar límits a l’ús de la intel·ligència artificial, ja que considera que genera “riscos” per als drets humans i la democràcia. Aquesta ha estat la conclusió a la qual ha arribat l’Eurocambra en un debat per consensuar una posició respecte al tema. En aquest sentit, els eurodiputats remarquen que no es deixaran “influir” per grans empreses ni governs que pretenguin “descafeïnar” aquesta norma, és a dir, reduir la fermesa de la seva decisió.

“La intel·ligència artificial té riscos per a la democràcia dels nostres països. Batallarem per defensar aquest enfocament”, insisteix un dels ponents al debat, Brando Benifei. Ara bé, que vulguin endurir el seu posicionament amb relació a l’ús de la intel·ligència artificial no implica que no vulguin el creixement tecnològic. Segons assegura la vicepresidenta de la Comissió Europea, Margrethe Vestager, cal implementar una normativa que transmeti confiança en la tecnologia, però que “serveixi per a la gent”.

Vestager considera que aquesta normativa és un fet “històric” per al transcurs d’Europa, ja que és la primera vegada que es tracta el tema de les IA amb la finalitat de treure’n el millor possible per a la societat i no amb l’objectiu de fer-les desaparèixer. “Cal estimular la innovació mantenint els drets humans al centre”, insisteix Benifei. En aquest sentit, consideren que Europa és la millor potència per plantejar una regulació d’aquestes característiques. De fet, el comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, assegura que la Unió Europea és “el sistema democràtic amb més capacitat” per fer una regulació positiva. Una que Breton valora com “equilibrada”, “transparent” i “proporcionada”.

El moment idoni

Tenint en compte l’auge de la presència d’intel·ligències artificials per dur a terme tasques quotidianes, des de la UE consideren que ara és el moment més adequat per dur a terme aquestes regulacions. “El que ens estem preguntant és quin tipus de societat volem i la resposta és clara: una societat en què la intel·ligència artificial no erosioni la democràcia”, ressalta Eva Maydell, membre del comitè d’Indústria. Així doncs, des d’Europa, valoren que ha arribat el moment per començar a regular “positivament” la intel·ligència artificial.