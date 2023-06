Nova tècnica en l’ordre públic que es podria batejar com el xilofon. És a dir, picar les mans de tothom que les posi sobre una de les tanques que els Mossos d’Esquadra instal·len per marcar el límit de la línia policial. Així ho ha apuntat l’agent de la Brimo TIP 13450 i número d’operatiu policial (NOP) D0E114, imputat per picar amb la porra extensible l’exvicepresident del Parlament, Josep Costa, en la cimera franco-espanyola del passat 19 de gener. En la seva declaració davant el titular del jutjat d’instrucció número 29, el mosso, imputat per un delicte de lesions, ha assegurat que va rebre ordres del sotsinspector per picar tothom que posés les mans a les tanques per bellugar-les.

Fonts jurídiques han assegurat a El Món que l’agent imputat, defensat per Xavier Florensa, exadvocat de Departament d’Interior i ara del sindicat SAP-Fepol, no ha negat que piqués Costa, però ha al·legat que va formar part d’una “acció coordinada” per un comandament de la Brigada Mòbil dels Mossos. De fet, ha al·legat que l’ordre la van rebre després que es belluguessin algunes tanques a la part esquerra d’on estava el policia investigat. Així ha emfatitzat que van pegar a més gent a les mans.

Avui també han declarat tres testimonis, que estaven amb Costa el dia dels fets: el catedràtic de Dret Constitucional Hèctor López Bofill, Ernest Sosa i Josep Rafael, l’home que van gravar l’agent antiavalots i que ha estat denunciat per la llei mordassa.

Un efectiu de la BRIMO en una operació de vigilància

Declaració sense la presència del fiscal

Les diligències d’aquest matí al jutjat d’instrucció s’han fet sense la presència del ministeri fiscal. El policia imputat s’ha negat a respondre a les preguntes que li ha formulat Costa –que en aquesta ocasió, com va fer en el judici de la Mesa del Parlament, porta la seva autodefensa legal. Els testimonis han aportat vídeos i fotografies de l’actuació policial que s’inclouran a la causa. Per la seva banda, el lletrat dels Mossos ha avançat que aportarà proves en els dies vinents un cop el seu client ha prestat declaració. “La història és absolutament fictícia”, ha opinat Costa respecte a la coartada del Mosso. “Si diu que va picar més gent, no hi ha hagut més denúncies”, ha remarcat. Per això estan expectants sobre quina mena de proves aporta a la causa que justifiqui la seva actuació.

En aquest sentit, fonts del sindicat asseguren que l’actuació del policia estava “emmarcada en el dispositiu policial” que li havia ordenat un sotsinspector que estava “dirigit a impedir que alguns manifestants poguessin fer caure les tanques col·locades i poguessin accedir als voltants del MNAC on es feia la cimera hispana-francesa”. “L’agent ha destacat com en tot moment i davant dels intents d’alguns d’aquells manifestants de traspassar la barrera de tanques, ell i altres policies actuants varen advertir de la necessitat de no traspassar les tanques, arribant a evitar-lo amb l’ús del seu cos com a barrera”, han detallat.

Els testimonis han aportat les seves imatges i han explicat al jutge instructor el que van veure. Així han avalat el relat exposat en la querella per Costa, segons el qual el mosso li va picar les mans de manera gratuïta i sense cap avís o advertència prèvia a Costa. De fet, el cop de porra extensible el policia no l’ha negat. Entre els testimonis s’hi compta en Josep Rafel, casualment multat per Interior per retratar l’agent actuant i que gràcies a la informació aportada s’ha pogut identificar el policia. Una opció que podria ser una coacció a un testimoni. A l’entrada de la Ciutat de la Justícia, la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha acompanyat Costa i els testimonis.