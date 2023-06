El PSC espera que els canvis a Govern desbloquegin la B-40 i el Hard Rock

El PSC espera que els canvis al Govern de Pere Aragonès desbloquegin el conveni de la B-40 i el Pla Director Urbanístic (PDU) del Hard Rock. Així ho ha explicitat la portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, qui ha recordat que el conveni que s’havia de signar entre executius tenia coma data límit el 30 de març, mentre que el PDU del Hard Rock caduca el 30 de juny. De fet, és el que van acordar socialistes i republicans en el marc de l’acord de pressupostos del 2022, després de la cessió d’ERC en aquests dos macroprojectes.

Ester Capella, durant la inauguració de la jornada sobre memòria històrica organitzada pel Consell de l’Advocacia Catalana a Tarragona. Imatge del 20 de juny del 2019.

Espera un canvi de rumb amb Ester Capella

Romero espera un canvi de rumb amb la nova consellera de Territori, Ester Capella, i ha criticat el sortint, Juli Fernàndez, per les “moltes discrepàncies” que han tingut. “Ens sap greu que després de dos anys de Govern continuem crisi rere crisi. S’hauria de parlar de les polítiques i no de noms”, ha dit la portaveu socialista. Així mateix, també ha recordat el pacte sobre l’ampliació de l’aeroport del Prat i sobre les Rodaleis en el marc dels pressupostos.

Pel que fa a la conselleria d’Ensenyament, la qual Anna Simó ha sigut l’escollida per redreçar el rumb, els socialistes demanen un canvi “en el model de governança”. “Cal més diàleg, escolta activa i una recerca d’acords. Cal refer confiances amb la comunitat educativa”, ha assegurat Romero, qui també ha criticat el Govern Aragonès per la línia que ha seguit en educació, sequera i infraestructures. Tampoc esperen res de la compareixença del president d’aquest dimecres per explicar els canvis a l’executiu. “Constata el fracàs del seu Govern i de les seves polítiques”, ha dit.

Crítiques a Junts

Sobre la victòria del partit Aliança Catalana de Sílvia Orriols a Ripoll, Romero ha subratllat que “amb l’extrema dreta, res”. “Ens sorprèn que hi hagi partits polítics que facin cordons sanitaris al PSC i no a l’extrema dreta”, ha dit Romero, qui demana un acord per desbancar Sílvia Orriols , qui no té majoria absoluta. A més, ha recordat les crítiques de Junts als acords entre PP i Vox. “El discurs del senyor Abascal i la senyora Obiols és exactament el mateix. Racista, feixista…”, ha assegurat. La secció local de Junts a Ripoll està pendent de resoldre si se sumen al pacte contra Aliança Catalana de PSC, ERC i CUP.