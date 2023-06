ERC, PSC i CUP pacten a Ripoll i esperen Junts per desbancar l’extrema dreta

ERC, el PSC i Alternativa per Ripoll–CUP han tancat un pacte per bastir un govern alternatiu que impedeixi que l’extrema dreta independentista d’Aliança Catalana governi a Ripoll. Els tres partits, que tenen set regidors, necessiten que Junts doni el vistiplau a l’acord. Tot i que l’executiva nacional va assegurar aquest dilluns que formarien part del cordó sanitari contra l’extrema dreta, Junts per Ripoll encara no s’ha pronunciat. La secció local del partit reclama autonomia per decidir el següent pas i debaten si accepten la proposta de donar suport extern al govern progressista.

L’anunci dels tres partits, que es va fer públic a última hora de la nit, afegeix pressió a Junts, que fins ara governava Ripoll i en aquestes últimes eleccions ha perdut cinc regidors. En paral·lel, l’extrema dreta d’Aliança Catalana ha capitalitzat el descontentament dels veïns amb les polítiques municipals i s’ha convertit en primera força a la ciutat després d’obtenir sis regidors, cinc més dels que va obtenir el Front Nacional de Catalunya (FNC) el 2019. Fonts de Junts asseguren que la decisió final es comunicarà aviat, tot i que no es descarta que la incògnita es mantingui fins al cap de setmana, quan es farà el ple d’investidura.

Els candidats del PSC, Junts, Alternativa per Ripoll-CUP i ERC a Ripoll / ACN

Un govern progressista per treure arguments a l’extrema dreta

“Atès que la població va expressar la voluntat d’un canvi el 28-M i davant la incapacitat d’aconseguir suports per governar per part de les altres formacions, s’ha arribat a un acord per a un govern progressista, que permetria la governabilitat durant els pròxims quatre anys”, han explicat les tres formacions en un comunicat. ERC, PSC i la CUP sumen set regidors i 1.916 vots (42%), un més que l’extrema dreta, que va aconseguir 1.401 vots (30,76%).

En una roda de premsa, els regidors dels tres partits han assegurat que han entès el missatge dels veïns i que estan disposats a recollir el “malestar i les preocupacions” dels votants d’Aliança Catalana per capgirar la situació que viu la ciutat.