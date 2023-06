Borràs, contrària a fer un cordó sanitari a l’extrema dreta a Ripoll

La presidenta de Junts, Laura Borràs, s’ha mostrat contrària a fer un cordó sanitari perquè el partit d’extrema dreta independentista Aliança Catalana no pugui governar a Ripoll. “Jo no en soc partidària. Penso que si defenso que contradir la voluntat popular quan ens perjudica no és correcte; fer-ho quan ens afavoreix, tampoc”, ha dit Borràs en una piulada en resposta a un lament de la formació xenòfoba pel possible acord que Junts, ERC, la CUP i el PSC estan bastint per deixar-los sense l’alcaldia de Ripoll. Aliança Catalana es va imposar a les eleccions municipals amb el 30% dels vots i sis regidors, mentre que els quatre partits que negocien una alcaldia compartida en sumen nou.

Després de rebre moltes crítiques, Borràs ha matisat la seva afirmació i ha defensat que “com a norma general” defensa respectar la llista més votada i que, en el cas d’Aliança Catalana, cal “deixar-los governar un temps” perquè la ciutadania pugui veure el seu “autèntic rostre” i “si saben governar o no”. La presidenta de Junts, que recorda que “sempre” ha combatut l’extrema dreta, creu que un cop hagin governat serà més senzill “foragitar-los sense convertir-los en víctimes i fent-los créixer”. Amb tot, l’expresidenta del Parlament diu que té “plena confiança” en el que decideixi la secció local de Junts a Ripoll, que és qui està portant la negociació amb la resta de partits per buscar un pacte alternatiu a l’extrema dreta independentista.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha considerat “molt greus” les afirmacions de la presidenta de Junts. “Al feixisme, vingui d’on vingui, se’l combat sempre i a tot arreu”, ha dit Vilalta. “Així ho farem des d’ERC”. La dirigent republicana ha reivindicat l’independentisme com un moviment “garant de drets i llibertats i de la cohesió social”. La consellera d’Igualtat, Tània Verge, també ha criticat la postura de Borràs i ha reclamat als partits “demòcrates” que siguin “coherents amb el pacte antifeixista” adoptat al Parlament durant aquesta legislatura. “L’extrema dreta no és menys extrema dreta perquè porti una bandera o una altra”, ha insistit.