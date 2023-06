ERC, PSC y CUP pactan en Ripoll y esperan a Junts para desbancar a la extrema derecha

ERC, el PSC y Alternativa per Ripoll–CUP han cerrado un pacto para construir un gobierno alternativo que impida que la extrema derecha independentista de Alianza Catalana gobierne en Ripoll. Los tres partidos, que tienen siete regidores, necesitan que Junts dé el visto bueno al acuerdo. A pesar de que la ejecutiva nacional aseguró este lunes que formarían parte del cordón sanitario contra la extrema derecha, Junts per Ripoll todavía no se ha pronunciado. La sección local del partido reclama autonomía para decidir el siguiente paso y debaten si aceptan la propuesta de apoyar al gobierno progresista desde fuera.

El anuncio de los tres partidos, que se hizo público a última hora de la noche, añade presión a Junts, que hasta ahora gobernaba en Ripoll y en estas últimas elecciones ha perdido cinco regidores. En paralelo, la extrema derecha de Alianza Catalana ha capitalizado el descontento de los vecinos con las políticas municipales y se ha convertido en primera fuerza en la ciudad después de obtener seis regidores, cinco más de los que obtuvo el Frente Nacional de Cataluña (FNC) en 2019. Fuentes de Junts aseguran que la decisión final se comunicará pronto, a pesar de que no se descarta que la incógnita se mantenga hasta el fin de semana.

Los candidatos del PSC, Juntos, Alternativa por Ripoll-CUP y ERC a Ripoll / ACN

Un gobierno progresista para quitar argumentos a la extrema derecha

«Dado que la población expresó la voluntad de un cambio el 28-M y ante la incapacidad de conseguir apoyos para gobernar por parte de las otras formaciones, se ha llegado a un acuerdo para un gobierno progresista, que permitiría la gobernabilidad durante los próximos cuatro años”, han explicado las tres formaciones en un comunicado. ERC, PSC y la CUP suman siete regidores y 1.916 votos (42%), uno más que la extrema derecha, que consiguió 1.401 votos (30,76%).

En una rueda de prensa, los regidores de los tres partidos han asegurado que han entendido el mensaje de los vecinos y que están dispuestos a recoger el «malestar y las preocupaciones» de los votantes de Alianza Catalana para cambiar la situación que vive la ciudad.