Junts es desmarca de Borràs i se suma al pacte contra l’extrema dreta a Ripoll

Junts per Catalunya ha decidit sumar-se a l’acord que ERC, el PSC i la CUP han signat per evitar que el partit independentista d’extrema dreta Aliança Catalana pugui governar a Ripoll. Després de l’executiva del partit, la candidata al Congrés el 23-J, Míriam Nogueras, ha assegurat que el posicionament del partit contra l’extrema dreta és “inqüestionable” i avalat el “cordó sanitari” que els quatre partits, que sumen 10 regidors, preparen a Ripoll. D’aquesta manera, Junts es desmarca de les declaracions de la seva presidenta, Laura Borràs, que aquest diumenge es va mostrar contrària a fer un gran pacte contra Aliança Catalana.

“La posició de Junts en aquest sentit i avui a l’executiva ha quedat ratificat, és inqüestionable”, ha dit Nogueras. “Com no podia ser d’una altra manera, aquest cordó sanitari que des de sempre hem marcat des de Junts contra la ultradreta ha quedat ratificat, i crec que el posicionament de Junts en aquest sentit és absolutament inqüestionable”.

Laura Borràs, en la seva compareixença després de la reunió/Rafa Garrido

Nogueras ha seguit la línia marcada aquest mateix dilluns per la nova presidenta del Parlament, Anna Erra, que ha sortit al pas de les crítiques sobre les paraules de Borràs i ha recordat que Junts “sempre ha posat una línia vermella als discursos d’odi i als partits d’extrema dreta”. Erra ha assegurat que cal fer una “bona diagnosi” sobre el que ha passat a Ripoll, però havia deixat en mans de la secció local del partit la decisió final sobre el pacte. “Donarem autonomia municipal i que decideixin el que creguin millor. Ho han de decidir ells”.

Crítiques d’ERC per “blanquejar” l’extrema dreta

Per la seva banda, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta ha carregat un cop més contra el que considera posicionaments “perillosos i preocupants” de la presidenta de Junts. Vilalta ha acusat Borràs de “blanquejar i flirtejar” amb l’extrema dreta i el feixisme per les seves polèmiques paraules sobre Ripoll. La dirigent republicana havia reclamat una “rectificació” i un posicionament “clar” a Junts, que ha respost amb rapidesa.

Hores abans, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, havia criticat amb duresa el posicionament de Laura Borràs. “Les posicions extremes i especialment d’extrema dreta s’han d’aturar a tot arreu” ha avisat Aragonès. “Hi ha una majoria democràtica a Ripoll que ho pot fer possible. Espero que hi pugui haver un acord entre les diferents forces polítiques que permeti que l’extrema dreta no governi a Ripoll”. El president considera que “de la mateixa manera que no s’ha deixat espai a l’extrema dreta al Parlament perquè hi ha una majoria democràtica que així ho vol, també s’ha de fer en l’àmbit municipal” a Ripoll.