Pere Soler, nova víctima política arran del fracàs del 28-M a Sant Cugat

L’alcaldable socialista a Sant Cugat, Pere Soler, és una de les noves víctimes que s’ha cobrat la patacada dels comicis del passat 28 de maig a la ciutat. Fins ara governava Mireia Ingla (ERC) amb el suport dels socialistes i la CUP per tal d’evitar que Junts ostentés el poder. Ara, però, la situació ha fet un gir de 180 graus i Junts ha obtingut 9 regidors dels 12 que fan la majoria, cosa que sumat a l’ascens del PP i Vox no permeten que el pacte que actualment liderava la ciutat pugui crear una majoria alternativa. Fent autocrítica dels resultats, doncs, Soler ha decidit fer un pas al costat i abandonar la política, alliberant així la seva plaça com a regidor.

Una retirada que Soler titlla de precoç, ja que assegura que “acaba abans del que volia”. Tal com ha explicat l’exalcaldable a través d’una roda de premsa la seva intenció no era deixar la política de cop, però respecta la voluntat del partit que ha optat per una estratègia alternativa per afrontar el futur polític de la ciutat. Després de 12 anys de política local, Soler també ha anunciat que dimiteix com a primer secretari del PSC a Sant Cugat i redueix la seva vinculació amb el partit a la militància.

El pas al costat de Soler no és l’únic que ha viscut la política de la ciutat després del 28-M. Dos dies després de la celebració de les eleccions, la fins ara alcaldessa va anunciar que renunciaria a la seva plaça com a regidora a partir d’aquest dissabte 17 de juny, dia en el qual s’investiran els nous alcaldes. Tots dos han coincidit en fer autocrítica dels resultats dels comicis i han optat pel mateix camí: renunciar a les seves cadires. Així doncs, ni l’alcaldable d’ERC ni el del PSC, dues de les tres forces que conformaven el tripartit, es quedaran fent d’oposició al nou Ajuntament de Sant Cugat.

L’alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, anuncia que plega pel fracàs del 28-M / ACN

Renúncia de l’alcalde de Lleida

Les baixes polítiques a Sant Cugat després del 28-M no són les úniques que han tingut lloc arreu del territori. L’actual alcalde de Lleida i candidat d’ERC a les eleccions municipals, Miquel Pueyo, va anunciar que deixa la política després del fracàs del seu partit als passats comicis. Ja que els republicans s’han convertit en la tercera força per darrere del PSC i del PP amb només cinc regidors i no tenen opció de revalidar el pacte de govern amb Junts, Pueyo ha preferit fer un pas al costat i deixar la política.