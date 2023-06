Cristina Medina parla del seu estat de salut després del càncer

Cristina Medina va ser diagnosticada amb un càncer de pit a finals del 2021, una malaltia que va forçar-la a retirar-se de la interpretació temporalment. La icònica i esbojarrada Nines de La que se avecina ha compartit públicament, des de llavors, com ha estat la seva evolució. Aquest mateix cap de setmana, per exemple, ha concedit una entrevista a Socialité en la qual reconeix que el fantasma del càncer encara la persegueix dos anys després.

“Avui dia em trobo molt bé, orgànicament parlant. A mi no em fa mal gairebé res. I estic bé psicològicament també, el que passa és que hi ha alguns punts que no em deixen estar amb els ulls més oberts. En general soc una persona molt positiva i proactiva; davant d’un problema no em quedo estàtica, actuo. Això sí, crec que la sotragada encara no ha acabat. Encara no està tan lluny com per considerar-lo com un mal moment que ja he passat… Aquest és un mal moment que encara, potser, té final”, ha etzibat en una entrevista que ha deixat els fans una mica preocupats.

L’actriu Cristina Medina reconeix que haver patit càncer t’acompanya molt de temps

“Aquesta és una cosa que es queda amb tu en molts sentits, orgànics i psicològics. És molt difícil oblidar-ho, no veus que t’ho recorda? Una altra cosa és que, en comptes d’assimilar-ho com una cosa traumàtica, dolorosa i que et canvia l’ambient al matí; diguis bé, vinga, som-hi“, ha afegit l’actriu.

Cristina Medina parla del seu càncer | Telecinco

L’actriu ha parlat de la seva malaltia públicament | Telecinco

Sobre la seva carrera televisiva, Cristina Medina reconeix que sempre va tenir la intuïció que acabaria sent coneguda. Això sí, diu que pensava que seria una professió més tranquil·la: “És veritat que no és tan maca com el que sembla ni com jo pensava que era en aquell moment. Jo estudiava Arts Dramàtic i Informàtica. Els meus pares no s’ho creien, encara em pregunta la meva mare quan em buscaré una feina. I ho dic jo, que sempre m’ha anat bé”.