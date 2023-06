Cristina Medina habla de su estado de salud después del cáncer

Cristina Medina fue diagnosticada con un cáncer de pecho a finales del 2021, una enfermedad que la forzó a retirarse de la interpretación temporalmente. La icónica y alocada Nines de La que se avecina ha compartido públicamente, desde entonces, como ha sido su evolución. Este mismo fin de semana, por ejemplo, ha concedido una entrevista a Socialité en la que reconoce que el fantasma del cáncer todavía la persigue dos años después.

«Hoy en día me encuentro muy bien, orgánicamente hablando. A mí no me hace daño casi nada. Y estoy bien psicológicamente también, lo que pasa es que hay algunos puntos que no me dejan estar con los ojos más abiertos. En general soy una persona muy positiva y proactiva; ante un problema no me quedo estática, actúo. Eso sí, creo que el bache todavía no ha acabado. Todavía no está tan lejos como para considerarlo como un mal momento que ya he pasado… Este es un bacheque todavía, quizás, tiene final», ha espetado en una entrevista que ha dejado a los fans un poco preocupados.

La actriz Cristina Medina reconoce que haber sufrido cáncer te acompaña mucho tiempo

«Esta es una cosa que se queda contigo en muchos sentidos, orgánicos y psicológicos. Es muy difícil olvidarlo, ¿no ves que te lo recuerda? Otra cosa es que, en vez de asimilarlo como una cosa traumática, dolorosa y que te cambia el ambiente por la mañana; digas bien, venga, manos a la obra «, ha añadido la actriz.

Cristina Medina habla de su cáncer | Telecinco

La actriz ha hablado de su enfermedad públicamente | Telecinco

Sobre su carrera televisiva, Cristina Medina reconoce que siempre tuvo la intuición que acabaría siendo conocida. Eso sí, dice que pensaba que sería una profesión más tranquila: «Es verdad que no es tan bonita como lo que parece ni como yo pensaba que era en aquel momento. Yo estudiaba Artes Dramático e informática. Mis padres no se lo creían, todavía me pregunta mi madre cuando me buscaré un trabajo. Y lo digo yo, que siempre me ha ido bien».