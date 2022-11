Novetats de Luis Lorenzo, l’actor de ‘LQSA’ acusat de matar la tieta

Luis Lorenzo va interpretar un paper molt secundari a La que se avecina, però tothom el va identificar ràpidament quan va ser detingut el passat mes de maig. L’acusaven d’haver enverinat i assassinat la tieta de la seva dona en un pla malèvol ideat conjuntament amb l’esposa per guanyar els diners de l’herència. Tots dos van ser alliberats amb càrrecs, però la investigació continua oberta per saber si realment van causar la mort de l’anciana en anar introduint verí en els menjars a poc a poc per no aixecar sospites.

L’actor s’havia mantingut en silenci fins ara, que ha concedit una entrevista exclusiva a El Programa de Ana Rosa cinc mesos després que esclatés l’escàndol. Ha insistit en la seva innocència i ha volgut donar detalls de la història desconeguts fins ara: “La cuidadora que tenia la dona ens va trucar per avisar-nos de la seva mort mentre nosaltres ens dirigíem en tren cap a Astúries per entregar una documentació que acreditava com estava mèdicament i com estava atesa. Així ho vam fer després de ser denunciats pels tiets de la meva dona, que ens acusaven d’haver-la segrestat”. Un cop es van assabentar de la notícia, haurien tornat corrents cap a casa.

Ha reconegut que va posar-se a ordenar la casa abans de trucar el 112, el que resulta una actitud molt sospitosa. Per què no van permetre que la cuidadora truqués directament a Emergències per avisat de la seva mort? Per què va voler netejar el pis abans que vinguessin els sanitaris i els agents de policia? Ell intenta justificar-se: “Vam arribar a casa quatre hores més tard i vaig ordenar-ho tot una mica perquè, lògicament, estaven els meus fills. Vaig trucar a Emergències, comento que ha mort una persona i que aquesta mort era esperada perquè estava malalta. La doctora no va arribar a casa fins tres hores després, malgrat que jo mateix vaig anar dues vegades al centre de salut per demanar que vinguessin. Em van dir que per protocol primer atenien els pacients vius i després s’encarregaven de les defuncions”.

Ana Rosa entrevista Luis Lorenzo després de la detenció | Telecinco

Luis Lorenzo denuncia que l’equip de d’investigació ha comès una negligència que per això creuen que ell ha matat la tieta

La família de l’anciana morta els va acusar directament de ser els seus assassins, ja que la dona estava malalta però no per morir-se tan aviat. Tots els nebots tenen clar que la van enganyar perquè visqués amb ells, mètode infal·lible per manipular-la i que canviés el seu testament en favor seu. Luis Lorenzo també nega que això sigui cert: “Va ser ella qui va decidir venir amb nosaltres a Madrid perquè li agradava la doctora que tenia aquí”.

L’intèrpret insisteix en què la mort de la dona va ser natural: “Les últimes informacions per part de toxicologia diuen que hi ha una possibilitat molt gran que pugui ser una mort natural i això ens aferrem. Nosaltres no l’hem enverinat, Ana Rosa, t’ho juro per la meva vida“.

Segons Luis Lorenzo, el problema va començar per una negligència de l’equip d’investigació: “No han fet bé la seva feina. A la panera només hi havia sal, sucre i bicarbonat mentre que ells van estar especulant sobre una pols que hi havia. No hi havia carni a casa i va haver-hi un informe de criminalística que va corroborar les dosis mínimes de manganesa que hi havia a un tint per a tint de les sabates era d’ús domèstic i no podien produir la mort. Repeteixo que no va haver-hi cap prova d’aquells materials pesats que van aparèixer en l’analítica a casa meva”.

L’actor de La que se avecina defensa la seva innocència – Telecinco

Luis ha acabat la seva intervenció sorpresa amb la petició que es respecti la presumpció d’innocència: “Tenim dos nens petits que estan sent assenyalats. He hagut de canviar un d’ells d’escola perquè està patint. Ningú no ha assassinat la Isabel i per això estem tranquils. No he fet res i tinc la consciència tranquil·la. No som psicòpates i som conscients de què està en joc”.