Independents de Sant Cugat es presenten com els “hereus de l’1-O”

Independents de Sant Cugat del Vallès es presenten a les eleccions municipals del 28 de maig com els “hereus del Primer d’Octubre”. Així ho destaca la seva cap de llista, Giuseppina Cariola que, en declaracions a El Món, recalca que mai pactaran amb cap partit del 155. La candidatura, nascuda a través d’un grup d’electors de la ciutat del Vallès Occidental, compta amb el suport de la secció local de l’ANC i demana que als ajuntaments també s’hi vagi a parlar d’independència. “El municipi és el lloc en el qual neix el moviment independentista i les seves iniciatives, començant per Arenys de Munt el 2009, també van ser claus amb el Primer d’Octubre”, assegura Cariola.

Respon al PDeCAT

Així mateix, respon a unes declaracions de la cap de llista del PDeCAT de Sant Cugat, Mayte Pérez, qui incloïa Independents dins de “l’espai de convergent”. “No tenim cap vinculació amb cap partit i no venim de Convergència. Aquestes manifestacions poden suposar una confusió per a l’electorat”, ha dit Cariola, que també s’ha mostrat molt crítica amb la gestió de l’actual govern municipal, dirigit per ERC, PSC i la CUP. “Està aïllat dels problemes de la ciutadania”, afirma la cap de llista d’Independents, fent referència, sobretot, a l’alcaldessa, Mireia Ingla, d’ERC.

Acusa el govern tripartit de manca de diàleg

Així mateix, ha acusat l’actual executiu de la ciutat de “no dialogar” sobre els principals problemes que té la ciutadania de Sant Cugat, com són els serveis, els equipaments, la mobilitat o la seguretat. “És com si fos un estat feudal en el qual els ciutadans no poden interactuar. Posen molta burocràcia per entremig”, explica. A més, proposa un estudi de viabilitat de la gestió de l’Ajuntament, ja que, diu, hi ha “pèrdues importants”. “Això mai havia passat”, explica Cariola, qui exigeix transparència al consistori.

També proposa potenciar el transport públic per combatre “la contaminació elevada”, així com crear aparcaments dissuasius amb l’objectiu, també, de “potenciar el comerç de proximitat”. Independents de Sant Cugat busca “potenciar” el comerç a través d’una plataforma que ja es va iniciar durant la pandèmia, però que “ha quedat en paper mullat”: “També cal potenciar les relacions entre l’Ajuntament i les associacions comercials”, proposa. En aquesta línia, considera que la neteja “ha empitjorat” els últims quatre anys, igual que “l’estat del monestir”. “L’Ajuntament ha de facilitar la vida als ciutadans i no crear una barrera”, opina.