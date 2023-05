El Govern aprova amb retard el pla de gestió de l’aigua reclamat per Brussel·les

El Govern ha aprovat el pla de gestió de l’aigua per a les conques internes de Catalunya, que preveu una inversió de més de 2.400 milions d’euros fins al 2027. La Comissió Europea havia reclamat en diverses ocasions a la Generalitat l’aprovació del pla i fins i tot havia enviat un avís formal amb l’obertura d’un expedient. Aquest pla, que la Unió Europea obliga a presentar cada sis anys, havia d’estar a punt a finals de l’any passat, però l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) no va complir amb els terminis que exigeix la tramitació de projectes tan complexos.

Pressionat per l’oposició, que ha forçat l’aprovació d’una llei alternativa de mesures antisequera proposada per Junts, el Govern ha escurçat els seus propis terminis i s’ha avançat un mes a la data de publicació que es va proposar que la Comissió Europea va enviar l’avís a l’abril. Llavors la Generalitat va avisar que el pla de gestió de l’aigua era a la “fase final de tramitació” i va carregar contra l’anterior equip directiu de l’ACA per no haver “iniciat molt abans la tramitació”, ja que tant el 2019 com el 2020 es van engegar els grups de treball, però no es van fer els passos necessaris perquè arribés abans de l’amonestació de Brussel·les.

El pantà de Sau, sota mínims a causa de la sequera | EP

El director de l’ACA, Samuel Reyes, ha explicat que a Catalunya els tràmits per aprovar el pla requereixen un any i mig i ha confirmat que la Comissió Europea no multarà la Generalitat. El pla, que ja s’ha enviat a Madrid i Brussel·les, s’ha aprovat amb retard perquè a principis del 2021 hi va haver eleccions i fins a després de la formació del nou Govern no es van poder reiniciar els tràmits pertinents.

2.400 milions per millorar l’autosuficiència de Catalunya

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que el pla de gestió de l’aigua de les conques internes 2022-2027 triplica la inversió respecte a l’anterior i està previst destinar més de 2.400 milions d’euros a actuacions per millorar l’autosuficiència hídrica de Catalunya. L’Agència Catalana de l’Aigua aportarà 1.400 milions amb recursos propis que obtindrà a través del cànon de l’aigua i la resta es finançarà a través d’altres administracions i de les empreses que gestionen l’aigua. Segons les previsions de la mateixa ACA, d’aquí al 2050 Catalunya patirà una reducció del 18% de la disponibilitat d’aigua i amb les actuacions aprovades es vol augmentar un 30% la disponibilitat d’aigua nova al país a través de la millora de la dessalinització, la potabilització i el reaprofitament.

També està previst destinar 266 milions d’euros als ajuntaments i al món local per millorar l’abastament, l’eficiència de l’ús de l’aigua, la regeneració i la prevenció d’inundacions, segons exposa l’acord de Govern aprovat aquest dimarts.