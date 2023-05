Junts aconsegueix el consens amb PSC i ERC i aproven la llei de la sequera

Junts per Catalunya ha aconseguit aquest dijous que el ple del Parlament voti a favor de la seva llei sobre la sequera amb 100 vots a favor, 15 en contra i 9 abstencions. El que no va aconseguir durant la cimera el Govern de la Generalitat, ho ha fet Junts per Catalunya amb els vots favorables del PSC i Esquerra Republicana. Després de setmanes de llargues negociacions entre els tres principals grups parlamentaris, hi ha hagut consens pràcticament amb tot. El punt que s’ha discutit més és el de les sancions als ajuntaments i els tres partits han arribat a un punt compartit: Establir un mes que comença a comptar a partir de la convocatòria de les ajudes de 50 milions d’euros per tal que els ajuntaments tinguin temps de convocar els seus projectes.

El pantà de Sau, el 27 de març, sota mínims a causa de la sequera | EP

El debat sobre les sancions

L’objectiu és vincular les sancions d’incompliment de les restriccions per la sequera a l’esforç que facin per resoldre les seves problemàtiques. És a dir, els consistoris que demanin les subvencions per resoldre les seves problemàtiques amb l’aigua quedaran lliures de sancions. Això canvia el punt de partida inicial de la cimera, en la qual el PSC proposava una moratòria de les sancions a partir de l’1 de setembre, el Govern a partir del moment de l’aprovació del seu decret i Junts per Catalunya l’1 de juliol -malgrat que Govern i Junts arribessin a un acord per l’1 de juliol a la cimera-. És a dir, s’elimina la data que marcaven tots els partits i quan més aviat l’executiu convoqui la convocatòria de les ajudes, més aviat arribaran les sancions.

La llei de Junts també estableix que els ajuntaments i les empreses operadores facin “contractacions d’emergència” per fer front a la sequera i estableix que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) assumeixi “de manera extraordinària” tots els costos de les obres urgents i prioritàries que corresponen als ens locals per fer front a la sequera. De fet, el PSC ha aconseguit, negociant amb Junts, que s’afegeixin les empreses operadores a l’equació

Un total de 19 inversions

També concreta que el Govern, a proposta de l’ACA, habilitarà la dotació pressupostària per les següents actuacions urgents: ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera; nova dessalinitzadora de Cubelles; línia de finançament de 50 milions d’euros perquè els ens municipals millorin el rendiment de les seves xarxes de subministrament d’aigua, i també als ens privats que gestionen l’aigua; 50 milions d’euros en inversions a tot Catalunya la per millorar la xarxa de tractament, embassament i distribució d’aigua; i una línia de 50 milions més per “activar terciaris que ja estan construïts”.

La llei també estableix que s’inverteixi en recursos públics el superàvit pressupostari de 500 milions de l’ACA i Junts accepta una esmena del PSC perquè s’augmentin els recursos en aquest aspecte. També s’estableix, a proposta d’ERC, una regulació de les piscines de nova construcció, mentre que el partit de Turull accepta una proposta de la CUP per establir una línia de finançament per a tots els municipis per a redactar els plans de la sequera.

Tiren endavant les esmenes de Junts, PSC i ERC

Així mateix, Junts per Catalunya, PSC i ERC han presentat esmenes a la llei. Entre aquestes inversions, insta a actuacions com l’ampliació del tractament amb osmosis inversa als Pous de les Estrelles (que es basa en la purificació de l’aigua), la garantia del tractament del cabal d’aigües subterrànies de Sant Joan Despí, desdoblar el tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2 amb l’objectiu d’eliminar fugues que es detecten en tres hectòmetres cúbics l’any i adaptacions de la capacitat de “producció i optimització de la qualitat de tractament” de les plantes d’Aigües Ter-Llobregat a Abrera i Cardedeu.