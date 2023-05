El primer tràmit de la llei sobre la sequera de Junts tira endavant

El pla del Parlament de Catalunya ha votat tirar endavant la llei sobre la sequera de Junts per Catalunya amb els vots a favor de Junts, PSC, ERC, Ciutadans i PP; Vox s’ha abstingut; i la CUP i els comuns han votat en contra. Com que s’ha fet pel tràmit de lectura única i d’urgència extraordinària, el pròxim dijous s’haurà de debatre les esmenes que presenten els grups parlamentaris amb les sancions als ajuntaments pels incompliments de les restriccions de la sequera.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, parla amb la consellera Teresa Jordà dins de l’hemicicle del Parlament | ACN

Les sancions als ajuntaments, la clau

Junts per Catalunya, en el seu decret, aposta per una moratòria de les sancions fins a l’1 de juliol. Així mateix, proposa que es facin “contractacions d’emergència” per fer front a la sequera i estableix que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) assumeixi “de manera extraordinària” tots els costos de les obres urgents i prioritàries que corresponen als ens locals per fer front a la sequera.

També concreta que el Govern, a proposta de l’ACA, habilitarà la dotació pressupostària per les següents actuacions urgents: ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera; nova dessalinitzadora de Cubelles; línia de finançament de 50 milions d’euros perquè els ens municipals millorin el rendiment de les seves xarxes de subministrament d’aigua; 50 milions d’euros en inversions a les conques internes per millorar la xarxa de tractament, embassament i distribució d’aigua; i una línia de 50 milions més per “activar terciaris que ja estan construïts”.

Condicionar les sancions a la col·laboració dels ajuntaments

Amb el primer tràmit del decret, superat, s’entra a la fase del tancament de negociacions entre grups parlamentaris. El que sembla més probable que canviarà serà la moratòria de sancions. Tot i que el PSC aposta per eliminar les sancions, els tres grans grups parlamentaris (PSC, Junts i ERC) veuen amb bons ulls condicionar les sancions a la voluntat col·laboradora dels ajuntaments.

El PSC demana establir un període que començaria a comptar a partir de la convocatòria de les ajudes de 50 milions d’euros per tal que els ajuntaments tinguin temps de convocar els seus projectes. Aquest període se situaria entre un mes i dos mesos. D’aquesta forma, la data de la moratòria quedaria eliminada i se situaria en un període posterior a la convocatòria de les bases de les subvencions, en les quals s’establiria el període.

Els socialistes diuen que reclamen que el decret estableixi que les ajudes siguin per a tots els municipis de Catalunya (i no només per als de les conques internes), així com que s’incloguin dos annexos (un amb obres extraordinàries i urgents i un altre amb obres per un cicle resilient 2023/24). També volen determinar qui podrà executar aquests recursos econòmics extraordinaris de 50 milions d’euros.

Junts presenta esmenes d’inversió

Junts per Catalunya també ha presentat esmenes a la seva pròpia llei per lluitar contra la sequera. Entre aquestes inversions, insta a actuacions com l’ampliació del tractament amb osmosis inversa als Pous de les Estrelles (que es basa en la purificació de l’aigua), la garantia del tractament del cabal d’aigües subterrànies de Sant Joan Despí, desdoblar el tram 4 de l’artèria PTT-EDT 2 amb l’objectiu d’eliminar fugues que es detecten en tres hectòmetres cúbics l’any i adaptacions de la capacitat de “producció i optimització de la qualitat de tractament” de les plantes d’Aigües Ter-Llobregat a Abrera i Cardedeu.