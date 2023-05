Una negligència va provocar el xoc frontal de dos trens a Vila-seca l’any passat

Una negligència en l’ajust del fre d’una locomotora va ser la causa del xoc frontal entre dos trens a Vila-seca (Tarragonès) que va deixar 29 ferits el juny del 2022. La investigació de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) del Ministeri de Transports, avançada per RAC1, ha determinat que l’accident es va produir per una “manca d’ajust” dels frens després d’una operació de manteniment “extraordinària” que s’havia dut a terme aquell mateix matí.

Les màquines de tren implicades són propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que és qui s’encarrega de fer-ne també el manteniment. L’informe detalla que el novembre del 2021 ja s’havien reperfilat les rodes de la locomotora perquè amb poc temps s’havia produït un desgast “accelerat i no habitual” de les rodes.

Cronologia del xoc frontal entre dos trens a Vila-seca

El xoc va tenir lloc cap a les 21.45 del 12 de juny de l’any passat i va provocar sis ferits greus, setze de lleus i set contusionats. L’informe del Ministeri de Transports detalla que el responsable del centre control va donar positiu en un test d’alcohol, però el CIAF ho ha descartat com a un factor desencadenant de l’accident. Segons es detalla a l’informe, el tren de mercaderies va sortir de Reus a les 21.35 en direcció a Barcelona i a les 21.44 el maquinista, en adonar-se que hi havia una “insuficiència” en el fre, va alertar el Control de Tràfic Centralitzat (CTC) perquè no havia pogut aturar-se en un semàfor en vermell a l’entrada de la bifurcació de Vila-seca.

Per la seva banda, el tren de Rodalies estava aturat a uns 100 metres i el tren de mercaderies va xocar frontalment tres minuts després d’enviar l’avís, a les 21.47. Segons el document de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris, poc abans del xoc el maquinista del tren de mercaderies va contactar amb el responsable del CTC, que “va demanar al maquinista diverses vegades que repetís la informació que estava intentant transmetre”. Des del CTC van intentar contactar amb el tren de Rodalies, però no va ser possible.