El PSC portarà al TC el vot telemàtic de Lluís Puig

El PSC portarà al Tribunal Constitucional el vot telemàtic del diputat de Junts per Catalunya exiliat a Brussel·les Lluís Puig. Així ho ha anunciat la portaveu socialista al Parlament de Catalunya, Alícia Romero, en roda de premsa aquest dimarts. “Hem de defensar les institucions. No fem això en contra de ningú”, ha explicat Romero, qui no està d’acord amb la fórmula del vot telemàtic transitori que van pactar els partits independentistes com a mesura provisional per permetre el vot de Lluís Puig.

La portaveu del PSC, Alícia Romero, en roda de premsa des del Parlament Data de publicació: divendres 17 de març del 2023, 12:35 Localització: Barcelona Autor: Maria Pratdesaba

Resposta provisional pendent de la reforma del reglament

El Tribunal Constitucional ja va anul·lar l’acord de Mesa de l’estiu passat, que es basava a permetre el vot delegat del diputat de Junts per Catalunya. Per donar resposta a aquesta situació, la Mesa del Parlament va aprovar fa unes setmanes el vot telemàtic transitori com a mesura momentània abans que es pugui aprovar la reforma del reglament del Parlament proposada per ERC i la CUP (s’espera que s’aprovi definitivament abans de l’estiu). Aleshores, els socialistes ja avisaven que prendrien mesures en contra d’aquest acord i van presentar al·legacions que van ser rebutjades per la Mesa. En aquest ple i en el passat, Lluís Puig ja va poder votar a través d’aquesta fórmula, que es basa a enviar per correu el seu vot abans de cada ple.

Junts treu pit del vot telemàtic

De fet, Junts per Catalunya feia mesos que defensava aquesta via i el seu president de grup parlamentari, Albert Batet, ho va recordar ara fa dues setmanes. “Ja ho vam proposar amb la no investidura del president Puigdemont. El temps ens va donar la raó”, deia el diputat de Junts per Catalunya. La decisió ja no va agradar gens al PSC, aleshores, que va criticar la Mesa per habilitar el vot telemàtic de Puig. “No podem posar les institucions al servei d’una persona o una situació”, ha denunciat.