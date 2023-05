Rússia intensifica els atacs amb míssils sobre Kíiv cercant un cop d’efecte

Rússia ha intensificat els atacs amb míssils i drons sobre Kíiv cercant un cop d’efecte per contrarestar la falta d’avenços significatius sobre el terreny. Amb el front oriental congelat des de fa mesos i a l’espera de la temuda contraofensiva ucraïnesa, el Kremlin busca destruir algun objectiu de gran valor estratègic o propagandístic per poder vendre una victòria a Moscou i, de retruc, sacsejar la moral dels ucraïnesos. L’exèrcit rus ha llançat aquesta matinada un atac “excepcional en la seva intensitat” sobre la capital ucraïnesa. És la vuitena vegada que Rússia bombardeja Kíiv aquest mes de maig. I no ha estalviat recursos: drons, míssils de creuer i míssil balístics, segons han explicat les autoritats locals.

“Ha sigut excepcional en la seva intensitat”, ha reconegut el cap de l’administració militar de Kíiv, Serhiy Popko. “[Han llançat] el màxim nombre de míssils en el període més curt de temps”. Alguns analistes consideren que Rússia buscava saturar els sistemes de defensa aèria de la capital ucraïnesa amb l’objectiu final de destruir una de les bateries Patriot, la més avançada que tenen els Estats Units, que han arribat a Ucraïna fa poques setmanes. De moment, l’exèrcit ucraïnès ha avançat que les defenses de la ciutat han pogut abatre la gran majoria de míssils. Les restes dels míssils abatuts han caigut sobre diversos districtes de la capital que han provocat tres ferits.

Tres sistemes de defensa aèria Patriot a l’aeroport polonès de Rzeszow / DPA

Les sirenes antiaèries sonen de matinada a Kíiv

Les alertes antiaèries han sonat a tot el país, però ho han fet amb especial intensitat a Kíiv, on la població local ha hagut de buscar refugi a correcuita durant diverses hores. També hi ha hagut un atac amb drons contra Boryspil, al sud de Kíiv, que acull el principal aeroport de la capital. L’Estat Major d’Ucraïna ha detallat que entre aquesta nit i la matinada Rússia ha llançat fins a 18 míssils: sis míssils balístics Kinzhal des de l’aire, nou míssils de creuer Kalibr des del mar i tres míssils Iskander des de terra. També han destruït nombrosos drons Shahed, de fabricació iraniana.

Precisament fins a l’arribada de les noves bateries Patriot –enviades pels Països Baixos, Alemanya i els Estats Units–, Ucraïna no tenia manera d’interceptar els míssils balístics. Els bombardejos d’aquest dijous s’han produït just quan el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha tornat a Kíiv després de la gira europea que l’ha portat a Itàlia, el Vaticà, Alemanya i el Regne Unit per buscar més ajuda i armes per combatre Rússia. Zelenski fa mesos que reclama a l’OTAN que els subministri avions de guerra per poder millorar la seva capacitat de resposta contra els atacs russos.