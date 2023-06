Reunió entre Erra i Junts per abordar la defensa de la sobirania del Parlament

El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, i seva la portaveu, Mònica Sales, s’han reunit aquesta tarda amb la presidenta del Parlament, Anna Erra, en el marc de la primera ronda de trobades amb els diferents grups parlamentaris. A la reunió, segons un comunicat del partit, s’han abordat els principals temes de l’agenda parlamentària com la necessitat de defensar la sobirania del Parlament de Catalunya davant les ingerències de judicials i polítiques de Madrid.

Reunió entre el president del grup parlamanetari de Junts, Albert Batet, i la seva portaveu, Mònica Sales, amb la presidenta del Parlament, Anna Erra / Junts

En aquest sentit, han coincidit en el fet que Catalunya necessita institucions “fortes i estables”. D’altra banda, Batet i Erra també han destacat la importància de celebrar el ple monogràfic sobre educació impulsat per Junts per Catalunya, previst per l’última setmana de juny. En aquest sentit, Batet ha traslladat a la presidenta la preocupació del grup parlamentari pels mals resultats del sistema educatiu català i la voluntat de Junts per Catalunya per treballar per revertir la situació des de la responsabilitat i amb propostes constructives, en la línia del que ha fet en la lluita contra la sequera.

Reunió entre Erra i PSC

Es tracta de la primera trobada de la nova presidenta del Parlament de Catalunya amb un grup parlamentari. La reunió, que ha començat a les 16h, ha durat aproximadament mitja hora. Erra també s’ha reunit a les 17h amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, mentre que el divendres continuarà les trobades amb la resta de grups parlamentaris catalans.

Erra, substituta de Borràs

L’alcaldessa en funcions de Vic, Anna Erra, va substituir la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, al capdavant de la presidència del Parlament després de mesos d’interinatge per la condemna de Borràs per prevaricació i falsedat documental quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. La Junta Electoral Central va retirar l’escó de la presidenta de Junts tot just fa dues setmanes, malgrat que estava suspesa de les seves funcions perquè la Mesa del Parlament li va aplicar l’article 25.4 del reglament de la cambra quan el TSJC li va obrir el judici oral pel mateix cas el qual ha estat condemnada. El portaveu del Consell de la República i secretari general de Demòcrates, Antoni Castellà, és qui substitueix Borràs al seu escó.