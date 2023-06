Catalunya necessitarà 84.000 milions per descarbonitzar el país

El Govern ha aprovat la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, el full de ruta que ha de guiar l’estratègia del país per descarbonitzar el seu sistema energètic en els pròxims 30 anys. El nou conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, ha xifrat en 84.361 milions la inversió necessària perquè Catalunya es converteixi en un “país més sobirà” i que depengui menys de l’exterior per abastir-se d’energia. La transformació energètica exigirà accelerar de manera substancial la instal·lació d’energies renovables –un dels talons d’Aquil·les de la Generalitat en els últims anys– fins al punt que s’estima que s’hauria de destinar un 2,5% del territori a usos energètics per cobrir el consum elèctric del país.

L’estudi, elaborat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), preveu que per aconseguir els objectius marcats caldrà instal·lar fins a 12.000 MW d’energies renovables, 5.000 MW d’eòlica i 7.000 MW de solar fotovoltaica. De cara al 2050, la potència instal·lada hauria de créixer fins als 62.000 MW, gairebé 20 vegades més que la que hi ha actualment, segons dades de la Generalitat. La inversió per ampliar les instal·lacions renovables es dispara per sobre dels 51.500 milions d’euros. En aquestes dades també s’inclouen 11.000 MW de plaques fotovoltaiques que s’instal·laran en cobertes d’edificis i 2.600 MW en espais artificialitzats, que permetran aportar el 40% de l’energia solar generada a Catalunya.

Una instal·lació fotovoltaica en una àrea d’habitatges de Catalunya / ACN

L’estalvi energètic, clau per assolir la neutralitat climàtica

Malgrat les inversions milionàries, el document alerta que disposar d’un “sector elèctric 100% renovable no és suficient per assolir la neutralitat climàtica en l’àmbit energètic si no s’actua també de forma decidida sobre la demanda energètica”. L’estalvi i l’eficiència energètica són el segon eix clau de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050. Fins a la meitat de segle, l’ICAEN creu que caldrà reduir un 30% el consum d’energia sobre la base del 2017, tot i que el sector del transport (-50,6%) i el domèstic (-34,2%) seran els que hauran de fer un esforç més gran per adaptar-se als requeriments futurs. En aquest apartat, l’informe estima que caldran uns 15.000 milions d’euros per impulsar l’estalvi energètic.